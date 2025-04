Le ministre des Finances prend acte de la décision de S&P et réitère son engagement à l'égard d'une saine gestion des finances publiques

QUÉBEC, le 16 avril 2025 /CNW/ - Par communiqué, l'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a annoncé aujourd'hui la révision de la cote de crédit du Québec de AA− à A+ avec une perspective stable.

La décision de l'agence s'explique notamment par la hausse des dépenses de rémunération liée aux conventions collectives dans le but d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services et par le rehaussement des investissements en infrastructures nécessaire pour stimuler la croissance et la transition de l'économie. Rappelons que le budget 2025-2026 a été préparé dans un contexte de grande incertitude, qui affecte l'ensemble des provinces et territoires. La décision de l'agence met en évidence l'insuffisance des transferts fédéraux en infrastructures. Cette dernière a d'ailleurs été maintes fois dénoncée par le Conseil de la fédération.

Le ministre des Finances prend acte de la décision et réitère son engagement à l'égard d'une saine gestion des finances publiques. Il rappelle à cet égard qu'un plan de retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030 a été déposé dans le budget du 25 mars dernier, qu'un examen des dépenses fiscales, ayant mené à des mesures concrètes, a été complété au cours de la dernière année et que l'examen des dépenses budgétaires se poursuit. Le gouvernement s'est également engagé à réduire le poids de la dette, au bénéfice des générations futures.

À ce titre, l'agence souligne que l'engagement du gouvernement à l'égard d'une gestion prudente des finances publiques est crédible et appuyé, notamment, par les versements soutenus au Fonds des générations et les efforts effectués pour diminuer le poids de la dette.

« Le 25 mars dernier, en dépit de l'incertitude associée aux politiques économiques américaines, nous avons déposé un plan de retour à l'équilibre budgétaire dans le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire. Nous allons mener à bien ce plan et réduire le poids de la dette à long terme. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

