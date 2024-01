Le ministre des Finances lance les consultations prébudgétaires en ligne

QUÉBEC, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, annonce le lancement des consultations prébudgétaires en ligne qui s'inscrivent dans le processus de préparation du budget 2024‑2025.

Ces consultations permettront aux citoyens de s'exprimer sur les orientations budgétaires du gouvernement en répondant à un court questionnaire.

Au cours des prochaines semaines, le ministre rencontrera également de nombreux représentants d'organisations provenant de différentes sphères de la société québécoise afin d'échanger avec eux sur leur vision et leurs idées pour le développement économique et social du Québec. Les groupes intéressés peuvent aussi faire parvenir un mémoire à [email protected].

La liste des organisations rencontrées et les mémoires soumis seront disponibles sur le site Internet du ministère des Finances. Les personnes ou groupes intéressés ont jusqu'au 2 février pour déposer leur mémoire ou répondre au questionnaire en ligne.

Consultation d'experts des milieux universitaires, institutionnels et financiers

Au cours des derniers mois, le gouvernement a consulté des experts des milieux universitaires, institutionnels et financiers afin d'identifier les meilleurs leviers pour accroître le potentiel économique du Québec. Les mémoires présentés par les experts peuvent également être consultés sur le site Internet du ministère des Finances.

Citation :

« Nous devons agir de façon prudente et responsable en concentrant nos efforts sur les besoins des personnes les plus vulnérables tout en finançant adéquatement les principales missions de l'État. Je remercie toutes celles et tous ceux qui, en participant aux consultations prébudgétaires en ligne, nous aideront faire les bons choix pour le Québec. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise

