OTTAWA,ON, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a fait la déclaration suivante pour souligner la Journée Bell Cause pour la cause :

« Les membres et les vétérans des Forces armées canadiennes se sont mobilisés tout au long de la pandémie pour apporter leur aide partout et chaque fois qu'ils ont été appelés à le faire. Mais la pandémie a également affecté beaucoup d'entre eux.

Les routines quotidiennes ont été perturbées; les plans et les espoirs ont été mis en suspens. Entre les nouvelles exigences professionnelles, de nombreuses contraintes supplémentaires dans la vie quotidienne, les soins aux membres vulnérables de la famille, la séparation des êtres chers et l'isolement des cercles sociaux, il est complètement naturel de se sentir de la façon dont je sais que bon nombre d'entre nous nous sentons.

Cette année, le thème de la Journée Bell Cause pour la cause - prendre soin de soi et des autres - nous rappelle que parler de notre propre santé mentale est un moyen important de soulager le stress et de prendre soin de nous-mêmes. Si vous êtes un vétéran, un ancien membre de la GRC, un membre de la famille ou un aidant qui a besoin de parler, vous pouvez appeler le Service d'aide gratuit et confidentiel d'ACC au 1-800-268-7708. Des professionnels de la santé mentale sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Ce printemps, il sera également plus facile pour les vétérans d'être admissibles à des avantages en santé mentale. Dans le cadre du budget de 2021, 140 millions de dollars ont été investis sur cinq ans à compter de 2021-2022, et 6 millions de dollars par année par la suite, de façon à ce que les vétérans qui font une demande de prestations d'invalidité pour un problème de santé mentale - ainsi que ceux qui en ont déjà soumis une - puissent être automatiquement admissibles à des avantages. Les vétérans obtiendront ainsi jusqu'à deux ans de traitement pour des affections telles que les troubles anxieux et dépressifs, ou des troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress, et ce, quelle que soit la décision finale concernant leur demande de prestations.

Les deux dernières années ont été difficiles pour tout le monde. À l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause, parlons de notre santé mentale et de la façon dont nous pouvons prendre soin de nous-mêmes et nous soutenir mutuellement cette année.

SOURCE Anciens Combattants Canada

