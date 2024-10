OTTAWA, ON, le 11 oct. 2024 /CNW/ - Les partenariats mondiaux en matière de santé du G7 permettent de progresser sur des questions essentielles de santé par la collaboration. Grâce à ces engagements multilatéraux et à un engagement ferme en faveur de résultats de santé équitables pour tous, les responsables de la santé ouvrent la voie à des solutions qui permettent de relever les défis actuels et de faire face aux futures menaces pour la santé.

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a rencontré les dirigeants du G7 et les partenaires internationaux en matière de santé afin de déterminer comment ils peuvent travailler en collaboration pour se préparer aux futures urgences sanitaires et construire une planète plus saine.

En travaillant ensemble, nous pouvons soutenir un accès équitable et rapide aux vaccins, aux dépistages, à la recherche et à la surveillance. La réunion a également mis en évidence le fait que le changement climatique et la santé publique sont intimement liés, car le changement climatique peut entraîner une dégradation de l'air et de l'eau et perturber la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Les ministres de la Santé ont discuté de l'interconnexion de la santé des humains, des animaux et des écosystèmes et de la manière dont, en travaillant ensemble, nous pouvons soutenir la préparation aux pandémies et répondre aux futures urgences sanitaires.

Tout au long de la réunion des ministres de la Santé du G7, des discussions fructueuses se sont tenues sur la nécessité d'utiliser des antimicrobiens pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé au niveau mondial. Les antimicrobiens sont des médicaments essentiels pour prévenir et traiter les infections chez les humains, les animaux, les plantes et les cultures. La mauvaise utilisation ou la surutilisation des antimicrobiens entraîne une résistance et menace la capacité à traiter avec succès les infections chez les humains, les animaux et les plantes, ce qui peut avoir de graves conséquences pour la santé.

Les ministres de la Santé et les ministres des Finances du G7 ont tenu une séance conjointe pour discuter du soutien et de l'incitation à la recherche et au développement dans le domaine des antimicrobiens. Le ministre Holland a souligné les efforts déployés par le Canada pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens et s'est félicité de la poursuite de la collaboration sur le développement d'antimicrobiens abordables et accessibles, d'alternatives aux antimicrobiens, de vaccins et de moyens de diagnostic.

Pour finir, les ministres de la Santé ont souligné l'importance des progrès numériques, notamment l'utilisation de l'IA dans le secteur de la santé de manière équitable, éthique, sûre, sécurisée et digne de confiance. La santé numérique peut permettre l'innovation, accroître les capacités du personnel de santé et améliorer les traitements médicaux. Le Canada améliore l'utilisation des données de santé et des outils numériques pour améliorer la prestation des soins de santé.

Le communiqué des ministres de la Santé du G7 (en anglais seulement) présente les engagements mondiaux pris par les partenaires du G7 sur ces priorités communes en matière de santé. Le gouvernement continuera à travailler avec les leaders et les experts mondiaux de la santé pour relever les défis sanitaires qui affectent les populations du Canada et du monde entier.

« Participer à des engagements internationaux, comme la réunion des ministres de la Santé du G7, permet au Canada de rejoindre ses partenaires internationaux à la table du dialogue mondial sur les questions mondiales de santé essentielles. En travaillant ensemble, nous pouvons trouver des solutions innovantes pour faire progresser les solutions mondiales en matière de santé. »

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé

Le Groupe des sept (G7) est un forum informel de sept grandes nations industrielles et démocratiques, qui comprend le Canada, la France , l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique, ainsi que l'Union européenne. La présidence alterne entre les membres sur une base annuelle. L'Italie a succédé au Japon (2023) à la présidence en 2024.

Le Canada a rejoint le G7 en 1976 et en a assuré la présidence à six reprises depuis. Le Canada a exercé la présidence du G7 pour la dernière fois en 2018.

