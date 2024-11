Le ministre de la Justice annonce la nomination de deux juges municipaux

QUÉBEC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de M. Martin Joly et de M. Philippe Lamoureux à titre de juges municipaux.

M. Martin Joly détient une licence en droit de l'Université d'Ottawa. Il a été admis au Barreau en 1994 et a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2006, il exerçait sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales. M. Philippe Lamoureux, pour sa part, a obtenu un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il était membre du Barreau depuis 2003 et a amorcé sa carrière au Bureau d'aide juridique de Montréal. Depuis mai dernier, il exerçait également sa profession au sein du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Ils seront principalement affectés à la cour municipale de la Ville de Montréal.

