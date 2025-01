Le ministre de la Justice annonce la nomination de deux juges de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Mélanie Sauriol et de M. Éric Meunier comme juges de la Cour du Québec.

Mme Mélanie Sauriol est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été admise au Barreau en 2004. Elle a amorcé sa carrière en pratique privée et depuis 2022, elle exerçait sa profession à titre d'associée au sein du cabinet DS Avocats. M. Éric Meunier détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval. Il a été admis au Barreau en 2003. Il a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2010, il exerçait sa profession au sein de Québecor Média inc. où, depuis 2023, il agissait à titre de directeur principal des affaires juridiques, responsable des litiges. Ils occuperont principalement leurs fonctions à la Chambre civile à Montréal.

