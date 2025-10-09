Le ministre de la Justice annonce la nomination d'une juge de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mme Marie-Joëlle Soulières comme juge de la Cour du Québec.

Mme Marie-Joëlle Soulières détient un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke et a été admise au Barreau en 2004. Elle a amorcé sa carrière en pratique privée. Depuis 2011, elle exerçait sa profession au sein du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. Elle occupera principalement ses fonctions à la Chambre de la jeunesse à Laval.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777