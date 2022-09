OTTAWA, ON, le 27 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, a annoncé la nomination de Benjamin Roebuck au poste d'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels. Il remplace Heidi Illingworth, qui a été nommée le 20 septembre 2018.

Benjamin Roebuck est un spécialiste mondialement reconnu du domaine de la victimologie, soit l'étude des conséquences psychologiques des actes criminels et de la relation entre victimes et délinquants. Avant sa nomination, il a consacré plus de quinze ans à la recherche et à l'enseignement sur les droits des victimes. Professeur en victimologie et sécurité publique au Collège Algonquin depuis 2010, il est membre fondateur et titulaire de la chaire de recherche du Centre de recherche en victimologie, établi en 2020. En outre, Benjamin Roebuck est membre du comité consultatif externe du Centre d'intervention sur l'inconduite sexuelle, qui offre des services de soutien aux membres actifs et retraités des Forces armées canadiennes ainsi qu'aux fonctionnaires actuels et anciens employés de la Défense nationale touchés par l'inconduite sexuelle.

En 2007, le gouvernement du Canada a créé le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels à titre de ressource indépendante pour les victimes au Canada.

Le rôle de l'ombudsman consiste à s'assurer que le gouvernement fédéral respecte ses engagements, à promouvoir l'accès aux programmes et aux services gouvernementaux existants ainsi qu'à cerner et à analyser les enjeux systémiques et les nouveaux enjeux relatifs aux victimes. Le Bureau n'a aucun lien de dépendance avec les ministères fédéraux responsables des enjeux relatifs aux victimes, à savoir le ministère de la Justice et le ministère de la Sécurité publique. Les provinces et les territoires demeurent les principaux fournisseurs de services aux victimes.

Cette nomination entre en vigueur le 24 octobre 2022.

« Je souhaite beaucoup de succès à M. Roebuck dans ses nouvelles fonctions. Je suis persuadé qu'il continuera à soutenir les victimes et les survivants et survivantes d'actes criminels et fera des recommandations qui permettront d'apporter des changements significatifs à notre système de justice pénale de manière à ce que tous soient traités avec dignité, égalité et respect. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada



Faits en bref

Le processus de dotation du poste d'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels a été mené conformément à la nouvelle approche du gouvernement fondée sur le mérite pour les nominations par la gouverneure en conseil.

Outre son travail direct auprès des victimes, le Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels veille également à ce que les décideurs et d'autres intervenants du système de justice pénale soient tenus au courant des besoins et des préoccupations des victimes. Le Bureau s'emploie aussi à cerner les questions et les tendances importantes qui peuvent avoir une incidence négative sur les victimes.

Les victimes peuvent communiquer avec le Bureau pour se renseigner sur leurs droits en vertu de la législation fédérale et sur les services mis à leur disposition, ou pour déposer une plainte à l'égard d'institutions fédérales ou de mesures législatives fédérales les concernant.

