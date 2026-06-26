Le ministre de la Justice annonce la nomination d'un juge de la Cour du Québec
Nouvelles fournies parCabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
26 juin, 2026, 07:49 ET
QUÉBEC, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de M. Martin Delisle à titre de juge de la Cour du Québec.
M. Delisle est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 2006 et a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2015, il exerçait sa profession au sein du cabinet De Grandpré Chait. M. Delisle exercera principalement ses fonctions à la Chambre civile à Montréal.
SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec
Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777
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