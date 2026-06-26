Le ministre de la Justice annonce la nomination d'un juge de la Cour du Québec

QUÉBEC, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de M. Martin Delisle à titre de juge de la Cour du Québec.

M. Delisle est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Il a été admis au Barreau en 2006 et a commencé sa carrière en pratique privée. Depuis 2015, il exerçait sa profession au sein du cabinet De Grandpré Chait. M. Delisle exercera principalement ses fonctions à la Chambre civile à Montréal.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Élisabeth Gosselin, Directrice adjointe, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777