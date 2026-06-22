De nouveaux projets au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic et de ses environs

LAC-MÉGANTIC, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le député de Mégantic, M. François Jacques, le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, et le ministre des Affaires municipales, M. Samuel Poulin, annoncent la conclusion d'une entente d'envergure ainsi que l'octroi de plus de 6,6 M$ pour la réalisation de plusieurs projets significatifs pour la communauté de Lac-Mégantic et de la MRC du Granit (voir annexe).

Ces annonces s'inscrivent dans le cadre du Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic et visent à soutenir des initiatives concrètes favorisant la vitalité, l'attractivité et la qualité de vie dans la région.

Une entente majeure pour favoriser l'accès aux loisirs

Une entente d'importance a été conclue entre 15 municipalités de la MRC du Granit concernant l'utilisation du Centre sportif Mégantic à l'année et de la Station touristique Baie-des-Sables en période hivernale.

Cette entente permettra :

d'offrir aux citoyens des tarifs avantageux, représentant environ la moitié des tarifs courants;

de diminuer significativement les frais de fonctionnement imposés aux municipalités partenaires;

de favoriser la pratique du sport et des activités de plein air dans toute la région.

Projets soutenus

En plus de l'entente intermunicipale en matière de loisirs, plusieurs projets contribueront à dynamiser Lac-Mégantic et ses environs.

À Lac-Mégantic :

la construction d'un projet de logements abordables;

la réalisation de travaux de mise aux normes et de réaménagement de la maison des jeunes;

la restauration des rivières Arnold et Clinton pour améliorer la qualité de l'eau du lac Mégantic.

À Nantes :

l'aménagement et la réfection de la cour de l'École de la Source;

la mise en place d'un terrain de minigolf de 18 trous;

l'agrandissement et la mise à niveau du bassin de rétention du secteur OTJ.

Citations

« Depuis plusieurs années, j'ai travaillé activement avec les partenaires du milieu afin de faire avancer des projets ambitieux pour notre centre-ville et ses environs. Aujourd'hui, nous pouvons constater concrètement les résultats de ces efforts. Je tiens à souligner la collaboration entre le comité consultatif, la Ville de Lac-Mégantic, les municipalités de la MRC du Granit, les promoteurs, les organismes de loisirs et de sports, les établissements scolaires et plusieurs autres partenaires, sans laquelle ces investissements n'auraient pas été possibles. Sans oublier l'appui du gouvernement du Québec, dont le soutien a été essentiel à la concrétisation de ces initiatives. Grâce à cet accompagnement et à la mobilisation exceptionnelle de notre milieu, nous avons créé des conditions gagnantes pour améliorer l'accès aux loisirs, soutenir le développement de notre communauté et renforcer l'attractivité ainsi que le dynamisme de notre territoire. »

François Jacques, député de Mégantic

« Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets qui contribuent concrètement à l'avenir de la communauté de Lac-Mégantic. Grâce aux nombreux projets que nous avons annoncés ces dernières années et à ceux qui s'ajoutent aujourd'hui, les familles de Lac-Mégantic et des environs pourront profiter d'installations culturelles et sportives modernes, de logements à prix raisonnables et d'un milieu de vie qui a su se redynamiser. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Cette annonce est le fruit d'un important travail de collaboration entre l'ensemble des municipalités et le gouvernement du Québec. Cette entente structurante nous permettra d'offrir à un plus grand nombre de citoyens un accès équitable et abordable à des infrastructures sportives de grande qualité. Le Centre sportif Mégantic et la station hivernale sont des atouts précieux pour notre région et jouent un rôle essentiel dans notre attractivité, notre rétention et la qualité de vie de nos communautés. Nous sommes particulièrement fiers de cette entente, qui reflète la force du travail concerté au service de notre population. »

Julie Morin, mairesse de la ville de Lac-Mégantic

Faits saillants

Le Fonds au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic est issu des sommes obtenues par le gouvernement à la suite des procédures judiciaires entourant la tragédie ferroviaire de 2013.

Une enveloppe de 19 M$ a été réservée pour financer des projets significatifs pour la communauté. Ce sont 51 projets qui ont pu bénéficier du Fonds.

Annexe

Bénéficiaire Projet Montant financé Ville de Lac-Mégantic Entente intermunicipale pour l'accès à la Station touristique

Baie-des-Sables et au Centre sportif Mégantic 3 900 000 $ Municipalité de Nantes Agrandissement et mise à niveau d'un bassin de rétention pour la gestion des eaux

et la protection du lac Mégantic 798 045 $ Société NicolEM Construction d'un immeuble résidentiel locatif de six logements 360 000 $ Centre de services scolaire des Hauts-Cantons Aménagement et réfection de la cour de l'École de la Source 100 000 $ Point Jeunesse du Granit Mise aux normes et réaménagement du bâtiment accueillant la maison des jeunes 197 481 $ Municipalité régionale de comté du Granit Restauration des rivières Arnold et Clinton 1 080 000 $ Municipalité de Nantes Mise en place d'un terrain de minigolf de 18 trous 200 000 $

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Sources : Julien Garon, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 367 995-6635; Renseignements : Équipe de relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]