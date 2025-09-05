Le ministre de la Culture et des Communications rend public le rapport du Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec

MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que les deux coprésidents du Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec (GTAAQ), Mme Monique Simard et M. Philippe Lamarre, ont dévoilé les résultats des travaux du GTAAQ.

Le rapport intitulé Souffler les braises propose une stratégie nationale de l'audiovisuel au Québec. Le travail indépendant réalisé par le GTAAQ et présenté au ministre se conclut par 20 recommandations, déclinées en 76 mesures, pour assurer la pérennité des productions audiovisuelles québécoises, le maintien de leur qualité et leur rayonnement, au Québec et à l'international. Le ministre analysera ces recommandations et déterminera celles à suivre en priorité.

Dans le cadre de leurs travaux, la coprésidente et le coprésident se sont entourés d'un groupe d'expertes et d'experts composé de :

M me Sophie Dufort , gestionnaire au sein de l'industrie des médias, de la culture et des communications;

, gestionnaire au sein de l'industrie des médias, de la culture et des communications; M. Jean-Christophe J. Lamontagne , fondateur de h264 et cofondateur du Festival Plein(s) Écran(s);

, fondateur de h264 et cofondateur du Festival Plein(s) Écran(s); M me Christine Maestracci , ancienne présidente-directrice générale du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec;

, ancienne présidente-directrice générale du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec; Mme Stéphanie Morissette, fondatrice de La maison de prod et productrice de cinéma à Trio Orange-La maison de prod.

Rappelons que le ministre a mis sur pied le GTAAQ en juin 2024 dans l'objectif d'analyser et de réviser le système de financement et le fonctionnement de l'industrie audiovisuelle ainsi que d'identifier les procédures, les programmes, les règlements et les lois à modifier ou à instaurer pour mieux soutenir ce secteur en pleine transformation.

« Le mandat confié au GTAAQ était clair : je voulais des solutions concrètes pour mieux soutenir et faire évoluer la production télévisuelle et cinématographique québécoise. J'accueille avec intérêt les recommandations du rapport, qui sont notamment en cohérence avec mes engagements récents en matière de découvrabilité des contenus culturels. Dans un monde où le numérique s'immisce dans toutes les facettes de nos vies, nous devons revoir nos façons de faire afin de permettre à notre culture de rayonner à travers tous les types d'écrans. Je suis certain que la révision de notre modèle permettra, à terme, d'avoir un secteur audiovisuel plus fort et de développer le lien entre la jeunesse et les produits culturels québécois. Dans les prochains mois, nous établirons les priorités qui guideront nos actions pour donner suite à ce rapport. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« J'ai saisi cette occasion pour réaffirmer mon engagement profond envers la culture québécoise et ma conviction tout aussi forte que le Québec est capable de grandes choses lorsqu'il le décide. Il n'en tient qu'à nous. »

Monique Simard, coprésidente du Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec, productrice, membre du Groupe d'examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications

« Si j'ai accepté de consacrer une année complète à ce mandat, c'est parce que l'avenir de notre audiovisuel et de notre culture me préoccupe à titre tant d'entrepreneur, de citoyen que de père. Sans prétendre que ce rapport réglera tout, j'espère qu'il servira d'étincelle à une relance pérenne dont on mesurera encore l'impact dans plusieurs années. »

Philippe Lamarre, coprésident du Groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel au Québec, président et fondateur d'Urbania

Le GTAAQ a réalisé une vaste consultation du 9 octobre 2024 au 31 janvier 2025 auprès des entreprises et des gens du milieu, invités à lui proposer des solutions concrètes. Cet exercice lui a permis de recueillir 115 mémoires et de mener plus de 130 rencontres avec le milieu.

