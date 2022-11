Le ministre de la Culture et des Communications, de la Jeunesse, de la région de l'Outaouais et de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Mathieu Lacombe, félicite les députés Pierre Dufour, Samuel Poulin et Mathieu Rivest, qui se joignent à son cabinet

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la nomination des adjoints parlementaires et gouvernementaux annoncée ce matin par le premier ministre du Québec, M. François Legault, le ministre de la Culture et des Communications, de la Jeunesse, de la région de l'Outaouais et de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Mathieu Lacombe, veut prendre le temps de saluer et d'accueillir ses collègues : M. Pierre Dufour en tant qu'adjoint gouvernemental au ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Samuel Poulin, au poste d'adjoint parlementaire à la Culture et à la Jeunesse et M. Mathieu Rivest au poste d'adjoint gouvernemental à la Culture.

« Je suis très heureux de ces ajouts à mon équipe. Nous ne serons pas de trop pour relever les défis de nos régions ainsi que du Ministère dont j'ai la charge. L'expérience de mes collègues, Samuel Poulin et Mathieu Rivest, sera une plus-value immense pour faire de la culture et des dossiers jeunesse une marque de commerce puissante pour définir le Québec. L'Abitibi-Témiscamingue aura toute l'attention nécessaire pour faire cheminer ses dossiers régionaux avec l'expérience de Pierre Dufour. J'ai hâte que l'on se mette tous les quatre au travail, car nous avons de beaux et grands défis à relever ensemble. Bienvenue dans l'équipe ! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, de la Jeunesse, de la région de l'Outaouais et de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et député de Papineau

« La région de l'Abitibi-Témiscamingue a toujours été au cœur de mes priorités. À titre d'adjoint gouvernemental au ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, je mettrai à profit mon expérience en développement économique régional et poursuivrai ma collaboration avec les acteurs du milieu. De plus, nos quatre années de partenariats avec nos collègues ministres permettront à la région de bénéficier d'un soutien adéquat, tant du ministre Lacombe que de moi-même. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

« Obtenir la confiance du premier ministre et faire partie d'une équipe aussi exceptionnelle permettra de mettre à profit mon expérience liée au milieu culturel. De plus, je contribuerai particulièrement à la filière de formation en éducation musicale et artistique au Québec. J'ai eu la chance de m'investir durant de nombreuses années à la valorisation de notre identité culturelle et je souhaite poursuivre mes efforts permettant de faire rayonner notre langue et nos réussites. L'accès à la culture, les conditions de pratique, la formation à tous les niveaux ainsi que la promotion des arts seront assurément des dossiers qui me tiendront à cœur. Je serai fier de travailler aux côtés de Mathieu Lacombe et Samuel Poulin afin d'agir avec bienveillance à la protection de la culture dans notre société. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

« Travailler activement au développement et à la promotion de la culture québécoise et surtout, au côté de mon ami et collègue, Mathieu Lacombe, était un rêve et un objectif. Étant très sensible à l'importance de la culture dans nos vies et surtout bien au fait des enjeux de l'industrie et de ses retombées économiques importantes, j'y mettrai tout mon cœur et mon énergie pour rapprocher encore plus les décideurs locaux, la population et le milieu culturel. Je suis aussi très content de pouvoir retourner au Secrétariat à la jeunesse. Au cours du dernier mandat, j'ai bâti un plan d'action de 300 millions de dollars qui bénéficie actuellement à 500 000 jeunes partout au Québec. Je suis fier de nos réalisations, mais il en reste à faire. Les jeunes ne sont pas seulement l'avenir, mais aussi le présent. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

