Le ministre Champagne souligne un investissement du gouvernement du Canada dans les projets de collaboration en recherche entre les collèges et les entrepreneurs

SHAWINIGAN, QC, le 25 juin 2019 /CNW/ - La collaboration entre les chercheurs des collèges et les entreprises stimule les économies régionales et l'économie nationale et prépare les jeunes Canadiens à occuper les emplois de demain. Partout au pays, les collèges jouent un rôle central dans les collectivités canadiennes et mènent des travaux de recherche qui aident les entreprises à innover et à croître.

Aujourd'hui, le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, a souligné, au nom de la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, l'octroi d'une subvention de plus de 3 millions de dollars en appui à la recherche au Collège Shawinigan. Ce financement s'inscrit dans l'investissement de plus de 73 millions de dollars accordé par l'entremise du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté et du Fonds collège-industrie pour l'innovation dont la ministre Duncan a effectué l'annonce le 13 juin.

Au Collège Shawinigan, les fonds permettront à plus de 40 chercheurs et étudiants de collaborer avec des entreprises locales pour assurer le développement d'une industrie régionale de recyclage des piles. L'investissement servira également à aménager l'infrastructure nécessaire à la réalisation de ces travaux de recherche. Ce partenariat entre le Collège et des entreprises sera avantageux pour l'environnement et réduira la quantité de déchets dans les décharges.

L'investissement annoncé s'inscrit dans la vision scientifique du Canada et dans l'engagement du gouvernement du Canada de consacrer plus de 10 milliards de dollars aux sciences et à la recherche, y compris une augmentation sans précédent du financement destiné à la recherche fondamentale ainsi que la plus importante injection de fonds dans la recherche collégiale à ce jour.

« J'offre toutes mes félicitations à l'équipe remarquable du Collège Shawinigan qui a obtenu ces fonds. Grâce à ce soutien, les chercheurs seront en mesure de mettre au point des outils qui favoriseront la protection de l'environnement et qui appuieront les entreprises locales et les collectivités. Cet investissement permettra également aux chercheurs de la nouvelle génération d'acquérir les connaissances et les compétences dont ils auront besoin pour se démarquer dans l'économie de demain. »

- Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« Notre gouvernement est résolu à redonner aux sciences et à la recherche la place qui leur revient. Nous investissons dans les étudiants et dans les petites et moyennes entreprises pour qu'ils travaillent ensemble dans un grand éventail de projets de recherche qui stimulent la croissance économique et la création d'emplois aux quatre coins du pays. Par ces projets, les collèges, les cégeps et les écoles polytechniques contribueront d'une façon concrète à la qualité de vie des Canadiens de leur région. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« Le CRSNG attache une grande valeur à l'importante contribution des collèges canadiens dans l'écosystème de la recherche et de l'innovation. L'investissement annoncé aujourd'hui améliorera encore davantage les capacités en recherche de notre pays, qui se démarque déjà sur la scène mondiale, aidera les entreprises à innover et à favoriser la croissance et servira à former la prochaine génération de chercheurs et d'entrepreneurs. »

- Le vice-président, Partenariats de recherche, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, Marc Fortin

« Lorsqu'elle apporte des solutions concrètes à des problèmes réels, on constate l'utilité indéniable de la recherche. Que ce soit pour créer de nouveaux produits agroalimentaires ou pour repousser les limites de l'aérospatiale et des technologies de fabrication, les chercheurs des collèges, des cégeps et des écoles polytechniques sont bien outillés pour travailler avec l'industrie et aider à stimuler l'innovation canadienne. »

- La présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l'innovation, Roseann O'Reilly Runte

« La nouvelle expertise acquise à la fin du projet permettra d'adapter les programmes d'études du Collège Shawinigan afin de préparer une main-d'œuvre essentielle à un domaine ayant un fort potentiel économique dans la région. »

-Le directeur général du Collège Shawinigan, Éric Millette

