Le Canada réaffirme son engagement à travailler avec la communauté internationale pour accélérer les investissements et l'adoption de politiques pour favoriser l'atteinte des objectifs climatiques

DUBAÏ, UAE, le 7 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a conclu aujourd'hui sa participation à l'édition 2023 de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28) à Dubaï. Sur place, il s'est joint au ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, afin de souligner les réalisations et les engagements clés du Canada en matière de lutte contre les changements climatiques.

Dans le cadre de sa participation à la COP28, le ministre Champagne et le sous-secrétaire du ministère de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, Son Excellence Omar Ahmed Suwaina Al Suwaidi, ont annoncé l'un des principaux livrables de la conférence, soit le lancement de l'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton. Codirigée par le Canada et les Émirats arabes unis, cette nouvelle initiative internationale permettra l'échange entre les pays de pratiques exemplaires en lien avec un éventail de politiques et de mesures visant à décarboner ce secteur industriel essentiel. L'initiative favorisera aussi l'adoption de produits et de solutions à faible teneur en carbone et qui mettent à profit la renommée mondiale de la Feuille de route vers un béton à zéro émission carbone d'ici 2050 du Canada. De plus, le Canada et les Émirats arabes unis ont confirmé leur intention de conclure un protocole d'entente en vue de renforcer leur partenariat économique dans le domaine des technologies d'énergie propre.

Lors de la conférence, le ministre Champagne a également participé, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, au lancement du programme d'action sur l'hydrogène de la COP28, qui a pour but de promouvoir la commercialisation de solutions liées à l'hydrogène.

Citations

« Une collaboration internationale robuste est essentielle à l'établissement d'un avenir axé sur l'énergie propre, et le Canada est déterminé à jeter les bases d'une économie plus forte, plus verte et plus durable au profit de tous. La COP28 prouve qu'il est possible et nécessaire d'unir nos forces pour relever les défis les plus urgents de notre époque. Ensemble, nous devons continuer de poser des gestes concrets de concert avec nos partenaires et avec l'industrie afin d'atteindre la carboneutralité en conformité avec l'Accord de Paris. Notre avenir commun en dépend. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La population canadienne constate déjà les répercussions des changements climatiques, notamment après une année ponctuée de feux de forêt d'une intensité jamais vue, d'inondations dévastatrices, d'épisodes de sécheresse et d'autres événements météorologiques inédits. Nous disposons déjà de nombreuses technologies propres pour accélérer la décarbonisation industrielle et respecter notre engagement d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, tout en créant de bons emplois. Si nous attendons à plus tard, il sera alors trop tard. Nous devons collectivement prendre davantage de mesures pour augmenter et accélérer l'adoption de technologies propres et en réduire les coûts. L'industrie canadienne redouble d'efforts au pays comme à l'étranger en faisant appel à des pratiques exemplaires et à de nouvelles approches qui permettent de réduire les émissions et de trouver des solutions aux problèmes qui touchent le monde entier. »

- Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault

Faits en bref

Le protocole d'entente visant une collaboration commerciale entre le Canada et les Émirats arabes unis dans les domaines de l'énergie propre, des technologies propres et de la décarbonisation industrielle aidera à assurer une robuste collaboration internationale qui permettra de bâtir un avenir axé sur l'énergie propre ainsi que de mettre en place des économies résilientes et diversifiées où les emplois sont durables. Il contribuera aussi à l'atteinte des objectifs de réduction des émissions d'ici 2030 et de la carboneutralité d'ici 2050.

de la carboneutralité d'ici 2050. Codirigée par le Canada et les Émirats arabes unis, l'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton permettra aux pays d'échanger des pratiques exemplaires sur toute une gamme de politiques et d'autres mesures visant à décarboner le secteur du ciment et du béton. Elle contribuera également à mobiliser de nombreux partenaires à l'échelle mondiale, et fournira au Canada l'occasion de favoriser l'adoption de produits et de solutions de ciment à faible teneur en carbone, qui mettent à profit la renommée mondiale de la Feuille de route vers un béton à zéro émission carbone d'ici 2050 du Canada.

