Cette feuille de route sur la normalisation en matière de bonne gouvernance des données constitue un jalon important de la Charte canadienne du numérique

OTTAWA, ON, le 28 juin 2021 /CNW/ - La technologie numérique transforme notre économie et notre société. Nos façons de travailler, d'accéder à l'information et de rester en contact les uns avec les autres ont aussi changé, et la pandémie de COVID-19 a seulement accéléré cette tendance. Pour bâtir une infrastructure numérique plus sûre et plus sécuritaire, le gouvernement du Canada s'est engagé à établir et à promouvoir des normes sur la structure, la gouvernance et la sécurité des données.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a souligné aujourd'hui le lancement de la Feuille de route canadienne sur la normalisation en matière de gouvernance des données. Le Collectif canadien de normalisation en matière de gouvernance des données travaillait depuis deux ans avec 220 experts à établir cette feuille de route sur la normalisation pour encadrer l'élaboration et la compatibilité des normes en matière de gouvernance des données au Canada, et créer des règles du jeu équitables dans l'économie numérique.

La feuille de route, qui a été publiée par le Conseil canadien des normes (CCN), décrit le paysage actuel et souhaité de la normalisation au Canada, et formule 35 recommandations visant à combler les lacunes et à explorer de nouveaux domaines où des normes et une évaluation de la conformité sont nécessaires. Les solutions énoncées dans la feuille de route contribueront à faire en sorte que l'infrastructure numérique du Canada repose sur la qualité, la confiance et l'éthique, et qu'elle puisse alimenter l'économie concurrentielle axée sur les données tout en protégeant les Canadiens.

« La normalisation est de plus en plus importante pour s'assurer que les Canadiens ont accès aux produits, aux systèmes et aux solutions technologiques les meilleurs et les plus sûrs qu'offre notre monde de plus en plus axée sur le numérique. La feuille de route lancée aujourd'hui aidera le Canada à jouer son rôle de normalisateur et de leader à l'échelle internationale dans le domaine de la gouvernance des données. Je tiens à remercier le Conseil canadien des normes, ainsi que le Collectif pour l'élaboration de cette feuille de route, et j'attends avec impatience leurs futurs conseils. »

-- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La Feuille de route canadienne sur la normalisation en matière de gouvernance des données aborde des questions difficiles au chapitre de la gouvernance des données. Le Canada a la possibilité de jouer un rôle de chef de file dans l'établissement de normes claires et cohérentes en matière de gouvernance des données afin de créer une infrastructure numérique plus sûre et plus sécurisée, qui repose sur la qualité, la confiance et l'éthique. Le CCN facilite ce travail en faisant ce que nous faisons le mieux : aider à résoudre des enjeux complexes en réunissant des experts, des intervenants et le réseau de normalisation afin qu'ils puissent collaborer et mettre au point des solutions novatrices et consensuelles. »

-- La directrice générale du Conseil canadien des normes, Chantal Guay

Les normes sont essentielles et nous aident à résoudre les problèmes complexes que nous rencontrons pour stimuler l'économie axée sur les données et faire en sorte qu'elle soit concurrentielle et équitable. Par exemple, ce sont les normes qui ont permis le niveau sans précédent de partage des données dans le monde, lequel a permis aux scientifiques de mettre au point des vaccins contre la COVID-19 en un temps record.

Peu de temps après le lancement de la Charte du numérique en 2019, le CCN a convoqué le Collectif canadien de normalisation en matière de gouvernance des données afin d'accélérer l'élaboration de normes, de spécifications et d'évaluations de la conformité en matière de gouvernance des données à l'échelle de l'industrie.

Tel que proposé dans le budget de 2021, le CCN recevra 8,4 millions de dollars sur 5 ans, et 2,3 millions de dollars par la suite, afin de poursuivre son travail et faire progresser les normes en matière de gouvernance des données à l'échelle de l'industrie. L'argent servira également à mettre en œuvre certaines des recommandations de la feuille de route.

