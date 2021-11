Le ministre Champagne rencontre la secrétaire à l'Économie du Mexique, Tatiana Clouthier

MONTERREY, Mexique, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, l'honorable François-Philippe Champagne, a rencontré la secrétaire à l'Économie du Mexique, Tatiana Clouthier, à Monterrey, au Mexique, dans la cadre de sa visite aux États-Unis et au Mexique.

Le ministre Champagne et la secrétaire Clouthier ont discuté des avenues possibles de collaboration dans le cadre de la reprise économique verte, pour bâtir une économie circulaire et pour favoriser les investissements mexicains au Canada. Ils ont aussi convenu qu'il est essentiel de conserver une approche nord-américaine pour pouvoir faire face aux situations d'urgence futures, y compris les pandémies, et pour assurer la fiabilité des chaînes d'approvisionnement.

Les deux parties ont reconnu l'importance rattachée à l'établissement de nouvelles capacités de biofabrication, y compris de production de vaccins, ainsi qu'à la mise au point de chaînes d'approvisionnement nord-américaines ouvertes et intégrées pour y arriver.

Le ministre Champagne et la secrétaire Clouthier se sont entretenus sur les mesures qu'ils ont prises respectivement pour promouvoir les entreprises dirigées par des Autochtones et faire en sorte que celles-ci puissent prospérer. Ils ont souligné l'importance de ces mesures et envisagé des façons dont le Canada et le Mexique pourraient collaborer pour en faire plus dans ce dossier.

Le ministre Champagne a soulevé les préoccupations du Canada concernant le climat d'investissement au Mexique, en particulier dans le secteur de l'énergie. Il a souligné le besoin commun des deux pays de trouver des solutions qui permettront non seulement de donner confiance aux investisseurs canadiens qui font affaire au Mexique, mais aussi de garantir la fiabilité de nos chaînes d'approvisionnement.

Le ministre Champagne et la secrétaire Clouthier ont également discuté de la mise en œuvre de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique en ce qui concerne les règles d'origine relatives aux véhicules, ainsi que des modalités à cet égard.

Le ministre et la secrétaire ont convenu de rester en étroite relation afin de suivre de près les progrès concernant leurs priorités communes.

