Le Canada préside une rencontre avec des homologues internationaux pour définir les priorités en matière d'IA de la prochaine année

OTTAWA, ON, le 30 juin 2021 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) s'impose de plus en plus comme l'une des technologies les plus transformatrices de notre monde actuel. Son potentiel est incroyable pour stimuler la croissance, créer des emplois et soutenir l'innovation. Toutefois, sans un contrôle adéquat, elle peut soulever de nouveaux enjeux dans des domaines comme la protection de la vie privée et la gouvernance. Dans le cadre de son rôle de leadership au sein du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA), le Canada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux, afin de s'assurer que le développement et l'utilisation de l'IA se font de manière responsable, de sorte que tous les citoyens en bénéficient.

Aujourd'hui, le Conseil du PMIA se réunissait pour déterminer les priorités pour le reste de l'année en cours. À titre de premier président du Conseil du PMIA, le Canada était responsable d'animer la rencontre. On a alors souligné le fait que la collaboration au sein de la communauté internationale de l'IA mènera à des solutions aux défis actuels dans des domaines comme les changements climatiques et les sciences de la santé et de la vie. Elle peut aussi contribuer à atténuer l'incidence de l'IA sur les droits de la personne, y compris sur l'égalité des genres.

Après la rencontre, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a présenté la feuille de route du PMIA, ainsi que sa vision de ce partenariat. Les efforts de collaboration et de coordination des partenaires internationaux, ainsi que les valeurs communes qu'ils partagent, vont permettre au PMIA de bâtir un écosystème mondial de l'IA pouvant soutenir l'innovation et l'utilisation responsables de l'IA, tout en favorisant la diversité et l'inclusion.

La rencontre a aussi permis à des experts reconnus qui collaborent aux divers groupes de travail du PMIA de faire valoir des projets qui seront entrepris cette année pour explorer comment l'IA peut être mise à contribution pour résoudre des défis complexes qui touchent le monde entier. Il peut s'agir de répondre à des défis relatifs à la pandémie de COVID-19, à la croissance économique ou à des conditions de travail plus inclusives, tout en mettant à profit des solutions technologiques novatrices, comme des fiducies de données ou la découverte de médicaments fondée sur l'IA.

« Au cours de la dernière année, le Canada a travaillé avec des experts du monde entier afin de mieux comprendre l'incidence de l'IA et de trouver des solutions à des défis connexes. La collaboration internationale qui découle du PMIA est essentielle pour promouvoir l'innovation responsable en matière d'IA et mettre à profit tout le potentiel qu'elle offre pour créer de bons emplois et stimuler notre reprise économique. J'ai hâte au prochain sommet du PMIA qui aura lieu à Paris. Nous aurons alors la possibilité de faire fond sur les progrès réalisés dans le cadre des projets des groupes de travail pour établir un écosystème mondial de l'IA qui saura mériter la confiance des communautés. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Le Canada possède un écosystème de l'IA prospère qui compte plus de 850 jeunes entreprises, 20 laboratoires de recherche publics, 75 incubateurs et accélérateurs, et 60 groupes d'investisseurs d'un peu partout au pays, qui sont répartis dans de grands centres comme Vancouver , Edmonton , Waterloo , Toronto et Montréal.

possède un écosystème de l'IA prospère qui compte plus de 850 jeunes entreprises, 20 laboratoires de recherche publics, 75 incubateurs et accélérateurs, et 60 groupes d'investisseurs d'un peu partout au pays, qui sont répartis dans de grands centres comme , , , et Montréal. Lancé en juin 2020, le PMIA découle d'une initiative du G7 développée durant les mandats du Canada et de la France à la présidence.

à la présidence. Le PMIA appuie le développement et l'utilisation de l'IA dans un contexte qui favorise le respect des droits de la personne, l'inclusion, la diversité, l'innovation et la croissance économique, tout en tenant compte des objectifs de développement durable des Nations Unies.

Le PMIA est une tribune où des experts de premier plan en IA, représentant divers secteurs et pays, peuvent examiner des enjeux clés relatifs à l'IA et formuler des avis à des gouvernements aux vues similaires qui sont disposés à prendre des mesures décisives pour veiller à ce que l'IA soit développée et utilisée de manière responsable.

Le Centre d'expertise international de Montréal pour l'avancement de l'intelligence artificielle (CEIMAI), dont la création été annoncée en septembre 2019, recevra jusqu'à 10 millions de dollars sur cinq ans du gouvernement du Canada pour mener à bien ses activités et celles du PMIA.

S'appuyant sur le succès de la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle assortie d'une enveloppe de 125 millions de dollars et annoncée en 2017, le budget de 2021 propose d'affecter 443,8 millions de dollars sur 10 ans, à compter de 2021-2022, pour continuer de mettre à profit le potentiel commercial du secteur de l'IA au Canada, tout en soutenant la solide base de recherche et de talents qui a été établie durant la première phase de la stratégie.

