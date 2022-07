OTTAWA, ON, le 20 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a conclu sa visite au Salon international de l'aéronautique de Farnborough 2022 (angl.), où il a rencontré d'importants acteurs industriels des secteurs de l'aérospatiale, de l'espace et de la défense.

Accompagné d'une délégation de représentants de plus de 75 entreprises de partout au Canada, le ministre Champagne a profité de l'occasion pour vanter le caractère hautement innovateur de l'industrie canadienne de l'aérospatiale et présenter le Canada comme fournisseur vert de premier plan, particulièrement auprès des entreprises qui cherchent à sécuriser et verdir leurs chaînes d'approvisionnement.

À Farnborough, le ministre a rencontré plusieurs dirigeants de l'industrie, notamment les PDG d'Airbus, de Textron et de Boeing Défense, Espace et Sécurité. Le ministre a également rencontré les PDG de nombreuses entreprises canadiennes de l'aérospatiale, dont ceux de De Havilland, de Bombardier, de CAE et de Héroux-Devtek.

Au cours de cette visite de deux jours, le ministre Champagne a fait la promotion du Canada comme un leader mondial de l'aérospatiale doté d'une main-d'œuvre de talent et d'un solide écosystème, et appuyé par un gouvernement déterminé à aider l'industrie à être plus concurrentielle et à créer des emplois bien rémunérés pour les travailleurs canadiens.

En 2021, l'industrie de l'aérospatiale a contribué plus de 24 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada en plus de générer de l'emploi à 200 000 personnes partout au pays. Le Canada se classe au premier rang mondial de la production de simulateurs de vols civils, au deuxième rang de la production d'aéronefs commerciaux et régionaux, et au premier rang de la production de turbopropulseurs et de moteurs d'hélicoptère.

Citations

« Le Salon international de l'aéronautique de Farnborough a connu un franc succès cette année et a été l'occasion de rencontrer les représentants d'importantes entreprises de l'industrie afin de promouvoir les innovations, le talent et l'écosystème du Canada, tout en explorant de nouvelles possibilités d'approvisionnement. Je suis fier d'avoir pu, encore une fois, souligné aux entreprises de l'aérospatiale des quatre coins de la planète que le Canada est l'endroit idéal où investir, créer de l'emploi et jouer un rôle dans le développement de l'aéronef de l'avenir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

L'industrie canadienne de l'aérospatiale occupe le premier rang de l'industrie de la fabrication pour ce qui est de la recherche-développement, ses investissements annuels dans ce domaine s'élevant à 710 millions de dollars.

En 2021, plus de 90 % des revenus de la production manufacturière en aérospatiale provenaient de l'exportation.

L'industrie de l'aérospatiale est l'une des industries canadiennes qui exportent le plus, avec plus de 50 % de produits exportés sous forme de pièces telles que des moteurs, des produits avioniques et des trains d'atterrissage.

L'industrie de l'aérospatiale effectue près de 8 % des investissements totaux en recherche-développement au sein du secteur de la fabrication au Canada, ce qui la place au premier rang à ce chapitre parmi les industries manufacturières au pays.

Le Salon international de l'aéronautique de Farnborough est un salon commercial de l'industrie de l'aérospatiale d'envergure internationale : il accueille plus de 1 500 exposants venant de plus de 48 pays.

Liens connexes

Restez branchés

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: Laurie Bouchard, Gestionnaire principale, Communications, Cabinet du ministre de l'Innovation des Sciences et de l'Industrie , [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]