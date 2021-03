OTTAWA, ON, le 16 mars 2021 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a fait la déclaration suivante :

« Il y a un peu plus d'un an, le Canada était frappé de plein fouet par la plus grande crise de santé publique jamais vue depuis plus d'un siècle. La pandémie de COVID-19 est venue bouleverser notre vie du tout au tout. En cette période sans précédent, les Canadiens ont réagi rapidement : ils se sont mobilisés pour trouver des solutions innovatrices, se sont ajustés et ont tiré des leçons.

« Je suis extrêmement reconnaissant de la réponse que nous avons reçue de la part de l'industrie canadienne à la suite de l'appel à l'action lancé dans le cadre du projet "Fait au Canada". Au cours des douze derniers mois, plus de 6 500 entreprises se sont portées volontaires et ont restructuré leurs activités pour produire du matériel essentiel, soit de l'équipement de protection individuelle (EPI) et des fournitures médicales. En effet, elles ont relevé le défi en se mettant à fabriquer du désinfectant à mains, des masques chirurgicaux, des couvre-visages, des blouses médicales et des ventilateurs pour ne nommer que ceux-là.

« En plus de ses efforts pour garantir la production d'EPI au pays, le gouvernement du Canada a réalisé des investissements d'environ 1,2 milliard de dollars afin de soutenir la recherche-développement de vaccins et de produits pharmaceutiques, et de renforcer la capacité nationale de biofabrication.

« En constante recherche de l'excellence, les scientifiques canadiens d'un océan à l'autre sont venus eux aussi prêter main-forte pour relever les défis de la COVID-19. Ils ont immédiatement commencé à étudier le nouveau virus, ce qui leur a permis d'obtenir de nouvelles connaissances et perspectives, et d'ainsi donner des conseils d'expert sur la façon de s'attaquer à cette pandémie tout en se préparant aux menaces futures.

« Misant sur l'avantage concurrentiel que nous procurent la science, la technologie et l'innovation, le gouvernement a pu prendre, et continuera de prendre, des mesures rapides et stratégiques pour lutter contre la pandémie et assurer la relance économique. Le Canada profitera de la situation pour devenir plus résilient et autosuffisant, et, du même coup, stimuler la reprise, l'innovation et la croissance.

« Lorsque les temps sont difficiles, les Canadiens se serrent les coudes pour le bien collectif. La dernière année en est l'exemple parfait. Grâce à la conjugaison de nos efforts, nous avons réussi à renforcer et à accroître notre capacité à fabriquer des fournitures aux quatre coins du pays. C'est avec la même volonté que nous travaillons à améliorer et à reconstruire la capacité de biofabrication du Canada dans le cadre de la relance économique. Je tiens à remercier sincèrement l'ensemble des Canadiens, des entreprises et des organismes qui ont répondu à l'appel en cette période de crise. »

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Renseignements: John Power, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]

Liens connexes

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/home