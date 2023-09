OTTAWA, ON, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a rencontré les dirigeants des cinq plus grandes chaînes d'épicerie du Canada, qui se sont engagés à soutenir les efforts visant à stabiliser le prix des aliments.

Au cours de la rencontre, le ministre a souligné que le coût de l'épicerie a augmenté considérablement. Le ministre Champagne a également déclaré que pour des millions de Canadiens, le prix des aliments est devenu une véritable préoccupation, ce qui a une incidence sur leur qualité de vie et les oblige à prendre des décisions difficiles.

Le ministre Champagne a reconnu que le secteur de l'épicerie fait face à de nombreux défis, mais il a souligné le rôle particulièrement central que jouent les plus grandes chaînes d'épicerie dans le secteur canadien de l'épicerie au détail.

Le ministre Champagne a réitéré que le gouvernement s'attend à ce que les plus grands épiciers prennent des mesures concrètes d'ici l'Action de grâces. De telles mesures ne doivent pas avoir de répercussions négatives sur les petits fournisseurs, sur le prix que les agriculteurs obtiennent pour leurs produits ou sur les mécanismes de fixation des prix déterminés par les industries gouvernées par la gestion de l'offre.

Soulignant la nécessité d'une approche globale, le ministre a déclaré qu'il était impatient de poursuivre son travail avec les plus grandes chaînes d'épicerie et d'autres parties prenantes de l'industrie - tant canadiennes qu'étrangères - au cours des prochaines semaines pour soutenir les Canadiens.

