Il en a profité pour promouvoir le Canada comme partenaire stratégique de choix pour nos principaux alliés en Asie

SÉOUL, Corée du Sud, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a conclu ses visites au Japon et en Corée du Sud, où il a rencontré des chefs d'entreprise et leaders industriels œuvrant dans des secteurs clés, tels que les technologies propres, l'automobile, les batteries de véhicules électriques et les semiconducteurs.

Au Japon, le ministre Champagne s'est d'abord rendu à Nagoya, où il a visité l'usine Motomachi de Toyota Motor et il a rencontré le président-directeur général de Toyota Tsusho. À Tokyo, en plus de diriger la délégation canadienne au sommet annuel du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA), le ministre Champagne a rencontré le président de Mitsui, ainsi que le président et chef de la direction de Panasonic Energy. Le ministre a aussi participé à une table ronde avec des membres de la Battery Association for Supply Chain du Japon pour discuter des possibilités d'investissement dans l'écosystème canadien de batteries de véhicules électriques.

En Corée du Sud, le ministre Champagne a rencontré son homologue, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie, Lee Chang-yang, ainsi que le conseiller à la sécurité économique du président de la Corée du Sud, Wan Yoon Jong. Ces rencontres ont permis au ministre Champagne de donner suite à la visite récente du président de la Corée du Sud Yoon Suk Yeol, à Ottawa, et de discuter de nos partenariats stratégiques globaux.

Le ministre Champagne a également rencontré de hauts dirigeants d'entreprises sud-coréennes, dont ceux de SK ie Technology, du POSCO Group et de Hyundai Motors. Il a aussi rencontré de hauts représentants de Samsung Electronics et de LG Energy Solution. Ces rencontres ont permis au ministre Champagne de faire valoir le Canada en tant que fournisseur vert de choix, particulièrement pour les entreprises qui cherchent à renforcer et à verdir leur chaîne d'approvisionnement dans le contexte géopolitique et économique actuel.

Enfin, durant son séjour à Séoul, le ministre a coprésidé un forum d'affaires Canada-Corée avec la Korea International Trade Association et a participé à une discussion d'experts organisée par la Fédération des industries coréennes. Des représentants des entreprises canadiennes E3 Lithium, Electra Battery Materials, Nano One Materials, Martinrea International, Zentek et Stingray ont participé à ces deux événements. Des représentants d'entreprises coréennes, telles que Hyundai Engineering, Samsung C&T Corp, Medipost, Kakao Enterprise Corp, POSCO International, Hanwha Solutions, SK Inc. et Krafton ont également participé.

Citations

« En tant que nation du Pacifique, le Canada reconnaît que la région indo-pacifique est d'une importance capitale pour la prospérité et la sécurité économiques à long terme des Canadiens. Notre gouvernement tient à approfondir ces liens stratégiques et ainsi, améliorer notre résilience économique et créer de nouvelles opportunités d'affaires pour les entreprises canadiennes, japonaises et coréennes, et ce, tout en renforçant nos partenariats en science, recherche, innovation et intelligence artificielle. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Le gouvernement du Canada est déterminé à accroître ses activités dans la région au moyen de l'élaboration d'une stratégie indo-pacifique exhaustive.

En plus d'accueillir le sommet du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA), le Japon assurera la présidence du G7 en 2023.

Le Japon est le quatrième partenaire commercial en importance du Canada et la plus grande source d'investissements étrangers directs en provenance de l'Asie. Il y a 600 filiales et succursales d'entreprises japonaises actives au Canada .

La Corée du Sud est le septième partenaire commercial en importance du Canada, le septième plus grand exportateur de marchandises et la septième plus grande source d'importations de marchandises. Cette relation commerciale est renforcée par l'Accord de libre-échange Canada-Corée (2015).

