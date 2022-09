Il a assisté aux funérailles de l'ancien premier ministre japonais Abe Shinzo

OTTAWA, ON, le 29 sept. 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a conclu sa visite au Japon, où il a représenté le gouvernement du Canada aux funérailles d'État de l'ancien premier ministre du Japon Abe Shinzo. Le ministre Champagne a offert ses condoléances au premier ministre actuel Kishida Fumio, ainsi qu'au peuple du Japon.

Le ministre Champagne a aussi offert ses condoléances à la veuve de l'ancien premier ministre Abe, Mme Abe Akie, soulignant le leadership et la vision dont son mari a fait preuve lorsqu'il était au pouvoir tout en rappelant les liens d'amitié étroits et durables qui unissent le Canada et le Japon. Le premier ministre Abe fut le chef de gouvernement japonais ayant exercé le plus long mandat de l'histoire du pays.

À Tokyo, le ministre Champagne a également rencontré le ministre des Affaires étrangères du Japon, Hayashi Yoshimasa, et le ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon, Nishimura Yasutoshi. Ensemble, ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le cadre de divers dossiers, notamment la sécurité énergétique, la croissance économique et un ordre économique fondé sur des règles dans la région de l'Indo-Pacifique.

Pendant son séjour au Japon, le ministre a aussi rencontré des fabricants de véhicules électriques et de batteries pour promouvoir le Canada en tant que partenaire économique fiable et attrayant.

« Au nom de tous les Canadiens, j'aimerais offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l'ancien premier ministre Abe, ainsi qu'au peuple japonais. Nous nous souviendrons de lui comme d'un leader dévoué et visionnaire qui a su resserrer les liens entre le Canada et le Japon. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Le ministre Champagne s'est rendu aux funérailles de l'ancien premier ministre du Japon Abe Shinzo en remplacement du premier ministre Justin Trudeau .

. Le Japon assurera la présidence du G7 en 2023. Le G7 réunit le Canada, l'Allemagne, les États-Unis, la France , l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et l'Union européenne.

assurera la présidence du G7 en 2023. Le G7 réunit le Canada, l'Allemagne, les États-Unis, la , l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le Japon est le quatrième partenaire du Canada en ce qui a trait au commerce bilatéral de marchandises. Les exportations de marchandises du Canada vers le Japon s'élevaient à 14,5 milliards de dollars en 2021, et les importations au Canada de produits du Japon, à 15,5 milliards de dollars. Le Canada et le Japon sont partenaires dans le cadre de l'Accord du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Le PTPGP est entré en vigueur le 30 décembre 2018.

est le quatrième partenaire du Canada en ce qui a trait au commerce bilatéral de marchandises. Les exportations de marchandises du Canada vers le Japon s'élevaient à 14,5 milliards de dollars en les importations au Canada de produits du Japon, à 15,5 milliards de dollars. et le Japon sont partenaires dans le cadre de l'Accord du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Le PTPGP est entré en vigueur le 30 décembre 2018. Le Canada compte plus de 120 000 résidents d'origine japonaise. Avant la pandémie de COVID-19, environ 300 000 Japonais et Canadiens visitaient chaque année l'autre pays.

