Le ministre a réaffirmé l'engagement du Canada en faveur du développement économique durable des communautés acadiennes

DIGBY, NS, le 15 août 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a conclu aujourd'hui une visite de deux jours en Acadie. Durant sa visite, le ministre a participé au Congrès mondial acadien de 2024. Il a visité plusieurs entreprises novatrices de la région et a rencontré des membres du Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques et des étudiants de l'Université Sainte-Anne pour discuter avec eux.

Lors du déjeuner-causerie du forum économique du Congrès mondial acadien, le ministre Champagne était accompagné du ministre de l'Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Timothy Halman. Le recteur et vice-chancelier de l'Université Sainte-Anne, Kenneth Deveau présidait l'événement. Les discussions ont porté, entre autres, sur la dynamisation de l'économie régionale, la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles et la création de débouchés durables pour les industries rurales.

En marge du Congrès mondial acadien, le ministre Champagne a visité les entreprises Acadian Seaplants, Comeau's Sea Foods Ltd, SeaChange Biochemistry Inc. et A.F. Thériault et Fils ltée, des piliers et des compagnies phares de leur communauté, qui allient innovation et développement économique dans leurs secteurs respectifs de l'agroalimentaire, de la biofabrication et de la construction d'embarcation nautique.

À l'Université Sainte-Anne, le ministre Champagne a rencontré 50 jeunes leaders qui étaient réunis à l'occasion du Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques. Il a ensuite participé, avec des entrepreneurs et des organismes locaux, à une séance de réseautage sur les synergies et la collaboration requises pour bâtir un avenir durable.

Citation

« Les Acadiens sont des gens de cœur et d'idées, et c'est grâce à leur résilience et à leur créativité qu'ils ont su braver les tempêtes et les obstacles. Leurs idées novatrices ont permis de dynamiser l'économie régionale, et le Canada est là pour les appuyer et pour développer des communautés durables et florissantes. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), aide les entreprises de la région de l'Atlantique à accéder aux ressources dont elles ont besoin pour croître, s'adapter, s'automatiser et innover.

, par l'entremise de l'Agence de promotion économique du atlantique (APECA), aide les entreprises de la région de l'Atlantique à accéder aux ressources dont elles ont besoin pour croître, s'adapter, s'automatiser et innover. L'APECA est le partenaire du gouvernement du Canada sur le terrain. Elle aide les entreprises du Canada atlantique à investir dans les nouvelles technologies, à développer de nouveaux produits pour une économie durable et à explorer les marchés d'exportation.

sur le terrain. Elle aide les entreprises du atlantique à investir dans les nouvelles technologies, à développer de nouveaux produits pour une économie durable et à explorer les marchés d'exportation. De 2019 à 2024, l'APECA a versé un total de 237,5 millions de dollars en financement à l'écosystème d'innovation du Canada atlantique.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]