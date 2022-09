Le ministre Champagne assistera aux funérailles de l'ancien premier ministre du Japon, Abe Shinzo

OTTAWA, ON, le 25 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, se rendra au Japon en remplacement du premier ministre Justin Trudeau pour assister aux funérailles de l'ancien premier ministre du Japon, Abe Shinzo.

Le ministre Champagne offrira ses condoléances à la suite du décès d'un fidèle ami et allié de notre pays. Il réaffirmera également l'importance que le Canada attache à son partenariat avec le Japon.

Le Japon est la troisième économie nationale en importance du monde. Son produit intérieur brut s'est élevé à 6 200 milliards de dollars en 2021. Ce pays est l'un des principaux partenaires économiques et commerciaux du Canada et sa plus importante source bilatérale d'investissements directs étrangers en Asie. Le Canada et le Japon sont aussi partenaires dans le cadre de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.

Le Canada et le Japon promeuvent l'ordre économique fondé sur des règles dans la région de l'Indo-Pacifique. Les deux pays continueront de travailler ensemble en vue de stimuler l'innovation et d'atteindre les objectifs climatiques à l'échelle mondiale.

Citation

« Abe Shinzo était un dirigeant dévoué qui a resserré les liens entre le Canada et le Japon durant son mandat de premier ministre. Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l'ancien premier ministre Abe Shinzo, ainsi qu'à la population japonaise. Sa présence nous manquera. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

Le ministre Champagne était en visite au Japon lorsque le décès tragique du premier ministre Abe Shinzo est survenu.

est survenu. Le Canada compte plus de 120 000 résidents d'origine japonaise. Chaque année avant la pandémie de COVID-19, environ 300 000 Japonais et Canadiens voyageaient d'un pays à l'autre.

Produits connexes

Restez branchés

