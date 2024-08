Le ministre Carmant de passage à Dolbeau-Mistassini pour annoncer un nouveau refuge pour personnes en situation d'itinérance

DOLBEAU-MISTASSINI, QC, le 6 août 2024 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, était de passage dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en compagnie de la députée de Roberval, Nancy Guillemette, afin de faire l'annonce du premier refuge permanent pour personnes en situation d'itinérance à Dolbeau-Mistassini. Le financement associé au projet est de 463 591 $ par année.

Comme plusieurs communautés au Québec, la Ville de Dolbeau-Mistassini connaît une progression du nombre de personnes en situation d'itinérance dans son milieu. Afin de répondre aux besoins croissants, un refuge temporaire a été ouvert de décembre 2023 à avril 2024. Ce projet, une première expérience dans le secteur, était le fruit de la mobilisation de l'ensemble des partenaires de la communauté. Le besoin demeurait, cependant, pour une ressource permanente.

La somme annoncée est destinée exclusivement au projet d'hébergement permanent à haut seuil d'acceptabilité dans la Ville de Dolbeau-Mistassini, qui permettra d'accroître considérablement les services offerts aux personnes en situation d'itinérance dans la région.

Citations :

« La hausse du phénomène de l'itinérance ne se limite plus qu'à Montréal. Elle est observée dans toutes les régions du Québec et est une conséquence directe d'une crise simultanée du logement, des opioïdes et du coût de la vie. Il est de notre responsabilité de travailler tous ensemble afin de développer plus de services dans ces régions où il s'agit d'un phénomène assez récent. Nous l'avons fait à plusieurs endroits, comme à Alma et Roberval, et voilà que Dolbeau-Mistassini aura désormais son refuge. Cette ressource deviendra une porte d'entrée permettant de tisser des liens de confiance avec les personnes vulnérables de la région afin de les guider vers le rétablissement. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Ce financement est une excellente nouvelle. Le montant annoncé contribuera à offrir un lieu sécuritaire, de jour, comme de nuit, aux personnes en situation d'itinérance. Je suis très heureuse de constater la mobilisation et la solidarité pour trouver des solutions durables et répondre à leurs besoins. Merci à toutes les équipes et les partenaires qui unissent leurs efforts pour aider concrètement ces personnes vulnérables. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval et whip adjointe du gouvernement

« L'ouverture de ce refuge permanent pour personnes en situation d'itinérance à Dolbeau-Mistassini est une avancée majeure pour notre ville et une réponse directe à des besoins grandissants en matière de vulnérabilité. Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement pour offrir des services essentiels à nos citoyens les plus vulnérables et de travailler ensemble pour bâtir une communauté plus solidaire et inclusive. »

André Guy, maire de Dolbeau-Mistassini

Faits saillants :

Un appel de projets sera lancé prochainement afin d'identifier un organisme responsable du refuge de nuit et des activités de jour.





La décision quant au choix de l'emplacement sera prise ultérieurement, de concert avec l'ensemble des partenaires, afin de répondre aux besoins de la communauté.





Notons que ce financement non récurrent s'inscrit en complément des investissements déjà octroyés dans la région dans le cadre du Plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 (PAII), ainsi du rehaussement financier en itinérance annoncé lors du budget et de la mise à jour économique 2023-2024.





Le PAII propose des mesures concrètes pour offrir des services d'accompagnement qui répondent véritablement aux besoins des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, notamment en matière de logement.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Source : Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146