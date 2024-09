Le ministre Carmant annonce un soutien additionnel aux organismes communautaires œuvrant en prévention du suicide

QUÉBEC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Dans le cadre des efforts pour réduire le nombre de décès par suicide au Québec, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, annonce aujourd'hui le rehaussement de 4,5 millions $ pour l'appui accordé aux centres de prévention du suicide (CPS).

Ce financement s'inscrit dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires. Il vise à renforcer la capacité d'agir des CPS ainsi que leur regroupement provincial. Il s'inscrit dans la volonté du gouvernement de toujours en faire plus pour prévenir le suicide au Québec, car chaque décès par suicide en sera toujours un de trop.

Rappelons que les centres de prévention du suicide et le regroupement des CPS du Québec (RCSPQ) proposent un éventail de services adaptés à la complexité de la problématique du suicide au Québec; entre autres, une ligne d'intervention 24/7, la sensibilisation de la population, le soutien à l'entourage d'une personne qui pense au suicide, l'intervention dans un milieu à la suite d'un suicide, les services pour personnes endeuillées par suicide ainsi que la formation de sentinelles pour la prévention du suicide, des professionnels et professionnelles et des intervenants et intervenantes.

Citations :

« Les centres de prévention du suicide sont des acteurs primordiaux en matière de lutte contre le suicide au Québec. Je suis fier de pouvoir compter sur leur expertise et leur fine connaissance de la réalité des Québécoises et des Québécois. Ce rehaussement financier est à la fois l'expression de notre reconnaissance pour le travail qu'ils accomplissent, mais aussi l'illustration de l'engagement de notre gouvernement à mettre l'accent sur la prévention. Je tiens à saluer la collaboration étroite de nos partenaires afin de continuer à répondre aux besoins des personnes vulnérables. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

Notons que le premier centre de prévention du suicide a été créé en 1978 dans la ville de Québec (le CPS de Québec). En 2024, soit 46 ans plus tard, on dénombre 33 CPS répartis dans 15 régions au Québec. Pour sa part, le Regroupement des CPS du Québec (RCSPQ) a été fondé en 2015, puis reconnu officiellement en 2018 par le MSSS qui lui a accordé un premier financement à mission globale.





Soulignons que ce rehaussement financier constitue également une réponse au rapport d'enquête publique sur la thématique du suicide de la coroner M e Julie-Kim Godin . Elle y recommande entre autres de soutenir les services et l'expertise des CPS en s'assurant qu'ils aient la reconnaissance et le financement nécessaires pour accomplir leur mission.





. Elle y recommande entre autres de soutenir les services et l'expertise des CPS en s'assurant qu'ils aient la reconnaissance et le financement nécessaires pour accomplir leur mission. Rappelons qu'avec la Stratégie 2022-2026, le Québec s'est fixé plusieurs cibles à atteindre, entre autres, de diminuer d'au moins 10 % le nombre de décès par suicide.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Source : Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146