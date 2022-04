Le ministre Caire se fait rabrouer par la Commission de l'accès à l'information

QUÉBEC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique et responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, Éric Caire, « met en péril la fonction même de la Commission de l'accès à l'information (CAI) » en refusant de fournir le financement qu'elle a demandé pour bien remplir son rôle, constate le porte-parole de l'opposition officielle, M. Gaétan Barrette.

À l'occasion de l'étude des crédits budgétaires 2022-2023 du Ministère du Conseil exécutif, le député libéral de La Pinière a déploré que le ministre, à la tête d'un budget de plusieurs milliards, refuse d'accorder les 12,4 M$ supplémentaires, réclamés par la CAI. M. Barrette s'explique difficilement comment la CAQ peut « faire le choix de sous-financer ce chien de garde de la prévention, de la protection et de la surveillance des données personnelles des Québécois ».

Déjà sous-financée, rendant difficile l'accomplissement de ses fonctions, la présidente de la CAI, Me Diane Poitras, a clairement affirmé ne pas voir comment elle pourra s'acquitter de toutes ses nouvelles tâches, découlant des nombreux projets de loi adoptés par le ministre. Pour le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'accès à l'information, cette décision est inacceptable.

« En plus de 8 ans en politique, je n'ai jamais vu un ministre tenter de se justifier avec des explications aussi douteuses et se faire démolir, comme Éric Caire l'a été cette semaine, par un organisme dont il est le responsable. Nous avons assisté, en direct, à une véritable séance de caviardage verbal! »

-Gaétan Barrette, député de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'accès à l'information

