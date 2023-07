EDMONTON, AB, le 24 juill. 2023 /CNW/ - Solution climatique naturelle, les forêts et les arbres sauvegardent la biodiversité, protègent et préservent les ressources en eau et réduisent les émissions en captant et en stockant du carbone excédentaire. Ce faisant, ils purifient l'air que nous respirons et aident à rafraîchir nos centres urbains. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à planter 2 milliards d'arbres en dix ans.

Aujourd'hui, le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le maire d'Edmonton, Amarjeet Sohi, ont annoncé une contribution fédérale de 47,8 millions de dollars du programme 2 milliards d'arbres du gouvernement du Canada. Ces fonds faciliteront la plantation de 1,5 million d'arbres à Edmonton et s'accompagnent d'une contribution municipale de 47,8 millions de dollars. L'aide financière municipale s'inscrit dans le cadre du nouveau projet de plantation d'arbres Greener As We Grow de la Ville d'Edmonton, doté d'un budget de 66 millions de dollars.

Au cours des huit prochaines années, Edmonton accroîtra son couvert forestier urbain par la plantation d'environ 300 hectares d'arbres dans des zones naturalisées, des parcs, des boulevards et des espaces ouverts. La Ville s'est donné pour objectif de planter deux millions d'arbres d'ici 2031 pour contribuer au but qu'elle s'est fixé dans le cadre de son plan de gestion des actifs forestiers urbains : faire en sorte que le couvert forestier occupe 20 % de son territoire d'ici 2071.

La Ville d'Edmonton collaborera avec les leaders, aînés et gardiens des savoirs autochtones pour s'assurer que la plantation d'essences locales soutient et représente bien les traditions et les pratiques culturelles des peuples autochtones locaux et des personnes qui entretiennent un lien historique ou culturel avec ce territoire.

Le programme 2 milliards d'arbres contribue non seulement à maintenir une bonne qualité de l'air et à rafraîchir les quartiers pendant l'été, mais aussi à créer des emplois et à combattre les changements climatiques tout en protégeant la nature, les habitats et la biodiversité. En collaborant avec les provinces, les territoires, les collectivités locales et les peuples autochtones, nous bâtissons un avenir sain, durable et prospère à la fois pour l'environnement et pour les prochaines générations.

Citations

« Les arbres sont essentiels à la vie. Ils séquestrent du carbone, améliorent la qualité de l'air et abritent diverses espèces sauvages. Ce sont des alliés de taille dans notre lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi le Canada s'est engagé à planter deux milliards d'arbres. En investissant dans la plantation de 1,5 million d'arbres à Edmonton, nous montrons que la collaboration entre le gouvernement fédéral et ses partenaires municipaux peut faire en sorte que le bon arbre soit planté au bon endroit et au bon moment. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Que ce soit en permettant de purifier l'air, de créer des espaces de vie extérieurs sains ou d'aménager des zones d'ombres qui aideront à rafraîchir notre ville, cet investissement dans la plantation de plus de 1,5 million d'arbres à Edmonton contribuera à bâtir un avenir plus vert et plus durable pour les générations futures. Ce projet de collaboration entre la Ville d'Edmonton et le gouvernement du Canada témoigne du pouvoir de la gérance environnementale et communautaire. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Les arbres jouent un rôle primordial dans le quotidien des citoyens d'Edmonton. Ils purifient notre air, créent des zones d'ombre dans nos rues et habillent un grand nombre de lieux publics que nous chérissons. En agrandissant le couvert forestier d'Edmonton, nous favorisons le maintien de quartiers où il fait bon vivre dans une ville en croissance, qui atteindra une population de plus de 2 millions d'habitants dans les années à venir. Cette subvention nous permettra d'accroître nos efforts de plantation au cours des huit prochaines années et de nous rapprocher de nos objectifs d'être une ville saine et résiliente aux changements climatiques. »

Amarjeet Sohi

Maire de la Ville d'Edmonton

Quelques faits

Le gouvernement du Canada et la Ville d' Edmonton ont aussi tous deux versé un montant de 166 200 $ dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres pour mettre en œuvre des activités communautaires de gérance de l'environnement, dont la plantation de 90 arbres pour accroître la sensibilisation citoyenne et la protection des forêts urbaines.

Liens pertinents

