Le ministre Blair souligne les activités de la Semaine de la Sécurité civile

OTTAWA, ON, le 6 mai 2022 /CNW/ - Alors que le paysage naturel, social et technologique du Canada continue d'évoluer, le renforcement de la sécurité civile et de la résilience des Canadiens demeure une priorité pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, s'est penché sur la première Semaine de la Sécurité civile dans son nouveau rôle. Le ministre Blair et Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire, ont lancé la semaine avec un message vidéo aux Canadiens.

La Semaine de la Sécurité civile est pour les Canadiens et Canadiennes, soulignant la façon dont nous pouvons tous passer à l'action pour être prêts à toute éventualité. Pendant cette semaine, nous voulons donner aux Canadiens les outils nécessaires pour assurer leur sécurité, que ce soit préparer une trousse d'urgence ou trouver des ressources en ligne pour les aider à cas d'inondations, d'incendies ou de tempêtes.

Le 3 mai, le ministre Blair s'est adressé à une cohorte d'étudiants de maîtrise en gestion des urgences à l'Université Royal Roads de Victoria, en Colombie-Britannique. Dans son allocution, le ministre a souligné que de solides capacités de préparation, d'intervention et de rétablissement au Canada exigent une collaboration étroite entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les partenaires autochtones et les ONG. Il les a aussi remerciés de leur dévouement au domaine et les a souhaités bonne chance dans leurs projets futurs.

Le même jour, Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine et du ministre de la Protection civile et député d'Ottawa-Centre, et Sameer Zuberi, député de Pierrefonds-Dollard, ont rencontré des membres de la communauté et des propriétaires d'entreprise, des bénévoles et des dirigeants municipaux pour discuter de l'impact des inondations dévastatrices de Pierrefonds en 2917 et 2019. Les parlementaires ont également fait le point sur le travail continu du gouvernement pour poursuivre les mesures d'atténuation des inondations au Canada.

Le 4 mai, le ministre Blair s'est joint aux dirigeants d'organisations comme la Croix-Rouge canadienne, l'Armée du Salut, l'Association canadienne des volontaires en recherche et sauvetage (ACVRS) et l'Ambulance Saint-Jean pour annoncer, à l'adresse, l'octroi de 150 millions de dollars au programme Appuyer une main-d'œuvre humanitaire pour répondre à la COVID-19 et à d'autres urgences de grande envergure (Programme d'aide humanitaire). Ce financement permettra d'aider les ONG à renforcer leurs capacités, à répondre aux urgences et à assurer la sécurité des communautés.

De plus, le 4 mai, des tests du système d'alerte d'urgence ont été émis dans les provinces et territoires participants à travers le Canada par télévision, la radio et les téléphones sans fil. Le Système national d'alertes au public est un outil de sécurité publique essentiel, capable de transmettre au public des avertissements urgents et vitaux en cas d'urgence.

Le 5 mai, le ministre Blair a visité le Manège militaire de la place Cartier à Ottawa pour parler avec les Cameron Highlanders. Pendant l'activité, le ministre a remercié les membres des Forces armées canadiennes de leur travail partout au pays. Il a aussi exprimé sa reconnaissance envers eux pour leur service auprès des Canadiens et Canadiennes.

De plus, la ministre Bibeau a annoncé un investissement de plus de trois millions de dollars dans deux projets afin d'améliorer la gestion des urgences et d'élaborer des évaluations des risques et des stratégies pour atténuer les éclosions de maladie.

Pour terminer la semaine, le ministre Blair et le secrétaire parlementaire Naqvi se sont adressés aux fonctionnaires du Bureau du conseil privé et de Sécurité publique Canada pour les remercier de leur travail dans la gestion des urgences et de leur dévouement à créer un pays plus sécuritaire et résilient contre les catastrophes naturelles.

Tout au long de la semaine, les organisations, les bénévoles, les intervenants du secteur ont participé (avec la population générale aussi) à la conversation en ligne : que signifie la préparation aux urgences.

Au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, le ministre Blair exprime sa gratitude et son appréciation à tous nos premiers répondants et à ceux qui travaillent dans le domaine de la gestion des urgences. Ces personnes courageuses sont là pour les Canadiens et Canadiennes chaque jour et s'affrontent aux incendies historiques, aux inondations ou aux autres événements catastrophiques, même pendant une pandémie mondiale. Merci.

Citations

« Alors que la Semaine de la Sécurité civile touche à sa fin, je tiens à remercier les personnes partout au pays qui nous ont aidé à faire de la sensibilisation sur l'importance d'être prêt à toute éventualité. Ensemble, nous pouvons tous contribuer à la sécurité civile, protégeant ainsi nos familles, nos proches et nos communautés. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Chaque année, la Semaine de la Sécurité civile nous donne l'occasion de réfléchir à la façon dont nos actions peuvent réduire l'impact des catastrophes et améliorer notre résilience. Les efforts et les activités de cette semaine démontrent véritablement qu'avec un peu de préparation, nous pouvons renforcer la résilience des communautés et aider à atténuer les pires impacts des urgences. »

Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du président du Conseil privé de la Reine, ministre de la Protection civile et député d'Ottawa-Centre.

Faits en bref

La Semaine de la Sécurité civile marque sa 27 e année. L'événement a lieu chaque année pendant la première semaine entière de mai.

année. L'événement a lieu chaque année pendant la première semaine entière de mai. Cet effort de sensibilisation d'une semaine est dirigé par Sécurité publique en collaboration avec des partenaires de différents niveaux des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et des organisations autochtones, privées et non gouvernementales.

Le thème de cette année est Sécurité civile : Soyez prêts à toute éventualité. Ce thème encourage les Canadiens à prendre des mesures pour se préparer aux urgences, à se tenir informés et à atténuer les effets négatifs potentiels des urgences sur leur foyer et leur communauté.

Ce thème encourage les Canadiens à prendre des mesures pour se préparer aux urgences, à se tenir informés et à atténuer les effets négatifs potentiels des urgences sur leur foyer et leur communauté. Le Prix pour services exemplaires en sécurité civile reconnaît les personnes et les organisations incroyables qui ont consacré leur vie à la gestion des urgences, que ce soit en tant qu'employés ou bénévoles. La période de nomination pour ce prix est ouverte jusqu'au 1er juillet 2022.

