BALI, Indonésie, le 27 mai 2022 /CNW/ - Cette semaine, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, a participé à la 7e Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe. Compte tenu des importantes urgences qui sont survenues depuis la dernière Plate-forme en 2019, une grande partie des discussions ont porté sur les leçons apprises au sujet de la crise sanitaire et l'avenir de la préparation et l'adaptation aux phénomènes météorologiques extrêmes causés par les changements climatiques.

Le Canada atteint les objectifs du cadre Sendai avec sa Stratégie de sécurité civile pour le Canada : Vers un 2030 marqué par la résilience. Elle nous aide à accroître nos connaissances des risques, renforce notre mécanisme d'intervention et précise les investissements qu'il faut réaliser pour réduire le risque de catastrophes.

Pendant l'événement, nous avons souligné l'approche interreliée que nous utilisons pour l'adaptation aux changements climatiques au Canada, dont l'élaboration de notre première Stratégie nationale d'adaptation et le Profil national des risques. Ces programmes amélioreront la préparation en cas d'urgences et aideront avec la planification pour les partenaires de la gestion des urgences. Tenant compte du thème de cette année (Du risque à la résilience), nous avons aussi souligné les investissements principaux qui améliorent l'intervention aux urgences, dont le Programme de main-d'œuvre humanitaire. Ce programme aidera à renforcer notre capacité de répondre aux demandes d'aide des provinces et territoires.

Un élément important de ce travail : travailler avec tous les secteurs au Canada et à l'étranger. Nous continuons de poursuivre une approche collaborative et pansociétale. Le ministre Blair a présenté les façons novatrices dont le Canada travaille avec ces partenaires partout au pays, dont le travail du comité mixte (C.-B.-Canada) sur les phénomènes météorologiques extrêmes et la résilience climatique après les inondations sévères en novembre l'année dernière.

Le ministre a aussi participé à deux tables rondes ministérielles, à une séance plénière et à des dialogues généraux. Il a aussi été panéliste pour une séance intitulée Rétablissement économique et social, ce que la COVID-19 nous apprend. Les autres participants : Valerie Nkamgang Bemo, directrice adjointe de l'intervention aux urgences de la Fondation Bill et Melinda Gates, Dr Mike Ryan, directeur général du programme des urgences sanitaires mondiales de l'OMS, Jagar Chapagain, secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge, Thembisile Nkadimeng, sous-ministre de la gouvernance collaborative et des affaires traditionnelles de l'Afrique du Sud et Pratima Gurung, de l'Association nationale autochtone et himalayenne des femmes en situation de handicap au Népal (NIDWAN).

De plus, le ministre a rencontré le major général Suharyanto, responsable indonésien de l'agence de la gestion des urgences pour discuter des priorités sur la réduction des risques et la sécurité civile. Cette année marque le 70e anniversaire de la relation canado-indonésienne bilatérale. Sous l'égide de l'Accord de partenariat économique, nous sommes impatients de continuer notre relation importante. Ce plan souligne les possibilités de collaboration au niveau d'aide humanitaire et d'intervention d'urgence.

Sachant que l'Asie du Sud-Est est souvent touchée par des catastrophes naturelles, le ministre Blair a parlé avec H. E. Dato Lim Jock Hoi, secrétaire général de l'Association des nations du Sud-Est et Lee Yam Ming, directeur général du Centre de coordination d'aide humanitaire de cette Association. Ensemble, ils ont discuté des priorités de la sécurité civile dans la région et la façon dont les 2 millions de dollars octroyés récemment peuvent renforcer la capacité du centre à répondre aux urgences. Marquant un partenariat de 45 ans, le Canada s'engage envers l'Association et sa capacité d'assurer la stabilité et la prospérité dans la région indopacifique.

La réduction des risques de catastrophes comme partie essentielle de la gestion des urgences était l'élément principal des discussions avec le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Abdulla Shahid. La réunion avec Mami Mizutori, le représentant spécial du secrétaire général pour la réduction des risques de catastrophes, a porté sur la réussite des dialogues de cette semaine et sur l'engagement continu du Canada à poursuivre la résilience mondiale. Avec Sarah Knibbs, directrice régionale de l'Asie et du Pacifique d'ONU femmes, le ministre a discuté de l'importance de l'égalité des genres et la direction des femmes dans la planification et la gestion des urgences. Avec Thembisile Nkadimeng, sous-ministre de la gouvernance collaborative et des affaires traditionnelles de l'Afrique du Sud, le ministre a discuté des priorités conjointes sur la réduction des risques et la gestion des urgences.

Le ministre Blair a aussi rencontré les chefs des délégations australienne, bangladeshie, japonaise, française, sud-africaine, britannique et américaine à temps perdu de la conférence. Ces conversations ont porté sur les priorités conjointes de la gestion des urgences et la poursuite de la collaboration.

Alors que se termine la Plate-forme mondiale, l'élan est bien parti. Nos efforts passent du risque à la résilience à mi-chemin des engagements du cadre Sendai. Cette conférence nous donne la chance de faire le bilan du progrès jusqu'à présent et de regarder vers l'avenir. Le gouvernement du Canada est impatient de participer à l'examen mi-parcours du Cadre Sendai.

« La Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe est un forum pour des discussions réfléchies sur la façon de nous préparer aux urgences qui surviennent partout dans le monde. C'est aussi notre chance d'entretenir nos partenariats internationaux, de discuter de résilience face aux changements climatiques et de reconnaître que différentes communautés, dont les femmes et les Autochtones, sont touchées par ces catastrophes et que leurs expériences sont une ressource inestimable pour nous adapter et bâtir la résilience. Je suis impatient de travailler avec mes collègues et nos partenaires à mesure que nous nous attaquons à ces problèmes mondiaux. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile.

La Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe (lien en anglais ou en indonésien seulement) est un forum organisé par le Bureau des Nations Unies pour la Réduction des risques de catastrophes (NURRC) qui rassemble de nombreux intervenants. L'événement se déroule du 23 au 28 mai 2022 à Bali en Indonésie et coprésidé par le gouvernement de l'Indonésie et le NURRC.

en Indonésie et coprésidé par le gouvernement de l'Indonésie et le NURRC. Le thème de la Plate-forme mondiale : Du risque à la résilience : vers un développement durable pour tous dans un monde transformé par la COVID-19.

50 séances ont été prévues pendant les 5 jours; 5 000 participants sont venus du monde entier.

Officiellement, le Canada atteint les objectifs du cadre Sendai avec sa Stratégie de sécurité civile pour le Canada : Vers un 2030 marqué par la résilience. Cette stratégie nous aide à accroître nos connaissances des risques, renforce notre mécanisme de gouvernance et précise les investissements qu'il faut apporter pour réduire le risque de catastrophes. Ce travail améliore notre sécurité civile, atténue les impacts des catastrophes et nous équipe pour mieux intervenir lorsque les urgences surviennent.

Le 16 mai 2022, le gouvernement du Canada a lancé des consultations publiques sur la Stratégie nationale d'adaptation. La réduction des risques aux catastrophes est essentielle à la stratégie, établissant des cibles, déterminant des lacunes et identifiant les besoins de financement. Ainsi, l'économie peut être plus stable et résiliente et les communautés peuvent être mieux préparées et plus sécuritaires.

