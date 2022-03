OTTAWA, ON, le 22 mars 2022 /CNW/ - Les communautés canadiennes sont frappées de plus en plus par des phénomènes météorologiques et des catastrophes naturelles. Les changements climatiques accélèrent le nombre d'incidents et aggravent les catastrophes, dont les feux de forêt, les inondations et les tempêtes hivernales. Ces événements continuent de perturber nos vies, d'endommager les infrastructures essentielles et d'impacter nos chaînes d'approvisionnement. Le gouvernement du Canada s'engage à réduire les conséquences des catastrophes naturelles, à aider les communautés canadiennes à s'adapter aux changements climatiques et à offrir de l'aide rapide et efficace pour les personnes touchées pour qu'elles puissent se rétablir et reconstruire.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé qu'un groupe consultatif examinera les questions complexes associées au programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) et donnera des recommandations pour l'actualiser. Depuis ses débuts en 1970, les AAFCC ont versé plus de 6,1 milliards de dollars. De ce montant, 63 % ont été versés dans les dix dernières années.

Le programme des AAFCC aide les gouvernements provinciaux et territoriaux lorsque les coûts liés aux catastrophes naturelles dépassent ce qu'ils pourraient assumer. À cause du nombre croissant d'événements, le coût du programme est monté en flèche. Un examen du programme assure que les provinces et les territoires disposent toujours d'un système actualisé et viable pour leurs efforts de secours.

Les huit membres Groupe consultatif, présidé par Becky Denlinger, ancienne sous-ministre pour la gestion des urgences en Colombie-Britannique, sont un groupe d'experts diversifié avec de l'expérience dans la fonction publique, le milieu universitaire, les organisations à but non lucratif, les communautés autochtones et le secteur privé. Le Groupe se réunira virtuellement jusqu'en septembre 2022 pour examiner l'approche à l'aide financière en cas de catastrophe et la façon dont cette approche s'accorde avec le travail d'atténuation et d'adaptation globalement. Le groupe présentera au gouvernement du Canada ses recommandations : comment améliorer la viabilité à long terme du financement en cas d'urgence au Canada, comment améliorer l'administration du programme et comment diminuer le risque de catastrophes naturelles. Après d'importantes consultations avec les provinces, les territoires, les représentants autochtones et d'autres intervenants clés du domaine, le groupe présentera ses conclusions au ministre de la Protection civile dans un rapport d'ici l'automne 2022.



Citation

« Notre gouvernement comprend l'importance de renforcer notre résilience aux catastrophes naturelles et à aider les Canadiens lorsqu'elles frappent. Le programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe, qui existe depuis longtemps, est l'un des principaux instruments de soutien pour les provinces et les territoires dans leurs efforts de secours. Cette revue nous permet d'assurer l'efficacité et la viabilité du programme et nous permet d'offrir le meilleur des soutiens aux communautés lorsqu'elles en ont besoin. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a prolongé les modalités actuelles des AAFCC jusqu'au 31 mars 2024 pour terminer l'examen. Ainsi, les provinces et les territoires continueront de recevoir le soutien financier fédéral nécessaire en cas d'urgence.

a prolongé les modalités actuelles des AAFCC jusqu'au 31 mars 2024 pour terminer l'examen. Ainsi, les provinces et les territoires continueront de recevoir le soutien financier fédéral nécessaire en cas d'urgence. En plus de l'examen des AAFCC, le gouvernement du Canada envisage diverses mesures pour améliorer la résilience des Canadiens face à la fréquence et aux coûts croissants des catastrophes, dont :

envisage diverses mesures pour améliorer la résilience des Canadiens face à la fréquence et aux coûts croissants des catastrophes, dont : Élaborer la première Stratégie nationale d'adaptation avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les peuples autochtones, la communauté de la gestion des urgences et d'autres partenaires et intervenants clés. Cette stratégie représente une vision commune de la résilience climatique au Canada ;

;

Travailler avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones, les municipalités et la communauté de la gestion des urgences pour mettre en œuvre la Stratégie de sécurité civile pour le Canada . Ainsi, le Canada peut mieux se préparer aux catastrophes naturelles, les prévenir, les atténuer et s'en rétablir;

. Ainsi, le peut mieux se préparer aux catastrophes naturelles, les prévenir, les atténuer et s'en rétablir;

Élaborer un Profil national de risque pour améliorer la collaboration et la gouvernance de l'ensemble de la société, ainsi renforçant la résilience et améliorant la compréhension des risques de catastrophe dans tous les secteurs de nos communautés;



Avec un portail sur les risques d'inondation qui utilise la cartographie, créer un endroit centralisé pour des renseignements, des ressources et des suggestions pour la préparation aux urgences;



Achever les travaux du Groupe de travail sur l'assurance contre les inondations et la réinstallation pour évaluer les dispositions d'assurances viables et les mesures pour soutenir les déménagements possibles;



Intégrer la résilience climatique dans le Code national du bâtiment et mener des recherches pour prendre en compte la résilience climatique dans la conception;



Financer des projets d'infrastructure avec le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, pour aider les communautés à mieux résister aux impacts potentiels des risques.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Annie Cullinan, Attachée de presse, Bureau du président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]