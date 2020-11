OTTAWA, ON, le 28 nov. 2020 /CNW/ - La Gendarmerie royale du Canada (GRC) joue un rôle central dans la sécurité des Canadiens.

Le gouvernement du Canada a créé le Conseil consultatif de gestion en juin 2019 afin de fournir à la commissaire des conseils externes spécialisés sur la gestion et l'administration de la GRC, y compris des conseils sur la transformation.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a annoncé le renouvellement de la nomination des membres du Conseil consultatif de gestion de la GRC afin qu'ils puissent poursuivre leur important travail.

Les membres du Conseil ont été choisis en fonction de leurs divers domaines d'expertise ainsi que de leur expérience et de leurs compétences en matière de gestion exécutive et d'entreprise, notamment dans les domaines clés des ressources humaines et des relations de travail, de la gouvernance, de la gestion du changement et de l'innovation, de la comptabilité et de la gestion des risques, de la technologie de l'information et de la police et de l'application de la loi.

Le mandat du Conseil et les modalités de nomination des membres demeurent les mêmes.

Citations

« Je tiens à remercier le Conseil consultatif de gestion pour les précieux conseils qu'il fournit à la commissaire pour appuyer son mandat de diriger la transformation de la GRC. Le Conseil aide la GRC à créer un milieu de travail inclusif, respectueux et exempt de harcèlement, et je suis heureux que les membres du Conseil aient accepté de poursuivre leur travail important. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le Conseil consultatif de gestion joue un rôle crucial dans l'avenir de notre organisation. À ce jour, j'ai demandé leurs recommandations et leurs commentaires sur de nombreuses questions. L'expérience et les conseils d'experts du Conseil nous donnent des perspectives nouvelles et précieuses pour nous aider à moderniser, à soutenir nos employés et à servir les Canadiens. J'ai hâte de poursuivre notre travail ensemble. »

- Brenda Lucki, Commissioner, Gendarmerie royale du Canada

« Je suis heureux de poursuivre ce rôle important visant à aider la GRC à devenir une organisation plus moderne, plus efficace, plus saine et plus inclusive. Nous reconnaissons qu'il reste du travail à faire pour relever les défis auxquels la GRC est confrontée. »

- M. Richard Dicerni, président, Conseil consultatif intérimaire de gestion de la GRC

Faits en bref

Le Conseil consultatif de gestion de la GRC fournit de l'expertise et des conseils sur la transformation, le bien-être en milieu de travail, les ressources humaines, les pratiques de gestion modernes, la technologie de l'information et d'autres domaines spécialisés.

Le gouverneur en conseil a nommé les membres du Conseil consultatif de gestion de la GRC pour une période de 18 mois, à compter du 2 juin 2019.

Les membres ont été nommés pour une période supplémentaire de 12 mois supplémentaires, jusqu'en décembre 2021.

Liens connexes

Liens connexes

