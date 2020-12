OTTAWA, ON, le 9 déc. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens sont en droit de bénéficier de services de police professionnels pour assurer la sécurité de leur collectivité.

Hier, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, a annoncé l'octroi d'un financement pouvant atteindre 1,5 million de dollars à l'Assemblée des Premières Nations (APN).

Le financement a pour objectif d'aider l'APN à entamer un dialogue initial et à lancer des discussions reconnaissant l'APN comme un partenaire important dans les réformes policières des Premières Nations, ainsi qu'à préparer le terrain pour la mise sur pied d'un cadre et d'un plan d'amorce des discussions en vue de l'élaboration mixte d'une législation qui reconnaît la police des Premières Nations comme un service essentiel.

Le premier ministre a chargé l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, d'élaborer conjointement un cadre législatif pour la police des Premières Nations, qui reconnaît les services de police des Premières Nations comme un service essentiel. La collaboration entre les représentants fédéraux, provinciaux, territoriaux et autochtones sera essentielle pour mener à bien ces travaux.

Le ministre Blair poursuit les discussions avec des dirigeants autochtones de partout au pays afin d'évaluer la meilleure façon de travailler ensemble pour atteindre cet objectif et la meilleure façon de répondre aux besoins des collectivités autochtones en matière de services de police adaptés à la culture.

Ce financement constitue une première étape importante dans l'établissement des bases de discussion avec l'APN en vue d'établir un cadre et un plan. La collaboration avec les collectivités et les organismes autochtones, les provinces et les territoires, ainsi qu'avec les organisations policières sera essentielle à l'élaboration d'un cadre législatif qui permet d'établir un cadre de financement adéquat, durable et continu pour les services de police des Premières Nations.

Citation

« Je suis déterminé à élaborer conjointement des cadres législatifs qui reconnaissent les services de police des Premières Nations comme un service essentiel et à combler les lacunes en matière de tels services pour les Premières Nations. Pour atteindre cet engagement, je suis très heureux d'annoncer un financement de 1,5 million de dollars accordé à l'Assemblée des Premières Nations. Il s'agit d'une première étape importante pour amorcer ces travaux. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Les faits en bref

Depuis 1991, le gouvernement a financé des services de police des Premières Nations au moyen d'un programme discrétionnaire intitulé Programme des services de police des Premières Nations.

Bien que ce programme ait eu une incidence positive considérable et mesurable sur la sécurité de quelque 450 collectivités, plusieurs n'ont toujours pas de financement et ne sont pas en mesure d'accéder au programme.

Les dirigeants autochtones et d'autres intervenants demandent depuis longtemps que le maintien de l'ordre dans les collectivités autochtones devienne un service essentiel, et non un programme, à l'instar des collectivités non autochtones.

