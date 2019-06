Le ministre Bains annonce les nouveaux bénéficiaires au titre du Programme d'échange en matière de littératie numérique

Le Programme accordera 29,5 millions de dollars à des organismes sans but lucratif de tout le pays pour qu'ils mettent en œuvre des activités d'enseignement des compétences numériques de base pour les Canadiens

OTTAWA, le 27 juin 2019 /CNW/ - Les compétences numériques prennent de plus en plus d'importance dans nos vies, que ce soit à la maison, à l'école ou au travail. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada apporte son soutien à des initiatives se déroulant dans tout le Canada qui favorisent l'enseignement des compétences numériques de base aux Canadiens; ainsi, aucun d'entre eux ne sera laissé pour compte dans l'économie numérique.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a dévoilé aujourd'hui la liste des 27 organismes sans but lucratif canadiens qui bénéficieront d'un financement au titre du Programme d'échange en matière de littératie numérique. Ces organismes s'ajoutent aux neuf qui ont reçu des fonds l'an dernier. Grâce à ces fonds, les organismes pourront mettre en place des activités d'apprentissage des compétences numériques. Des milliers de Canadiens pourront ainsi améliorer leurs compétences et utiliser avec confiance et efficacité et en toute sécurité un ordinateur, des appareils mobiles et Internet.

Au total, le gouvernement investit 29,5 millions de dollars afin de soutenir l'enseignement des compétences numériques aux personnes qui sont le plus à risque d'être laissées pour compte, en raison du rythme rapide d'adoption des technologies numériques, notamment :

les aînés,

les personnes handicapées,

les nouveaux arrivants au Canada ,

, les Autochtones,

les personnes à faible revenu,

les membres de groupes linguistiques en situation minoritaire,

les personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais,

les personnes qui n'ont pas terminé leur secondaire,

les personnes vivant dans les collectivités rurales et nordiques.

Pour une liste complète de tous les organismes, consultez le site Web du Programme d'échange en matière de littératie numérique.

Citations

« Les compétences numériques sont de plus en plus importantes de nos jours, que ce soit pour prendre un rendez-vous médical, faire des opérations bancaires en toute sécurité, étudier ou chercher un emploi. Notre gouvernement est donc déterminé à prendre les mesures qui s'imposent pour que tous les Canadiens disposent des compétences nécessaires pour accéder aux renseignements et aux possibilités offerts en ligne. Grâce au Programme d'échange en matière de littératie numérique, les Canadiens améliorent leurs compétences et ont davantage confiance en leurs moyens, ce qui leur permet de participer pleinement à l'économie numérique. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

Les faits en bref

Le Programme d'échange en matière de littératie numérique est inclusif, puisqu'il vise à atteindre tous ceux qui n'utilisent pas Internet ou qui apprennent comment utiliser les technologies numériques. Il peut s'agir d'aînés, de personnes handicapées, de nouveaux arrivants au Canada , de Canadiens à faible revenu, de membres de groupes linguistiques en situation minoritaire, d'Autochtones, de personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, de personnes qui n'ont pas terminé leurs études secondaires et d'habitants de collectivités nordiques et rurales.

, de Canadiens à faible revenu, de membres de groupes linguistiques en situation minoritaire, d'Autochtones, de personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais, de personnes qui n'ont pas terminé leurs études secondaires et d'habitants de collectivités nordiques et rurales. Des fonds seront accordés dans le cadre du Programme jusqu'au 31 mars 2022.

Au total, 36 organismes à but non lucratif canadiens recevront des fonds au titre du Programme d'échange en matière de littératie numérique.

Liste des 27 organismes à but non lucratif

ACORN

Alphabétisation Iota

Altered Minds Inc.

Atelier 850

Association des Townshippers

Atikokan Literacy Inc.

Burnaby Neighbourhood House

Calgary Chinese Community Service Association

Chinook Arch Regional Library System

Community Sector Council of Newfoundland and Labrador

Digital Nova Scotia

Fredericton Area Network Inc.

Gluu Technology Society

Guelph Public Library

HabiloMédias

Information & Communication Technologies Association Manitoba

Literacy Link South Central

Palliser Regional Library

Parkland County Library Board

Pinnguaq

SADC Centre-de-la-Mauricie

Skills Canada Saskatchewan

Stony Plain Public Library

S.U.C.C.E.S.S.

Tides Canada Initiatives Society

YMCA of Greater Toronto Area

Yukon Learn Society

Liens connexes

