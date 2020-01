Le ministre Bains annonce des investissements dans des technologies propres porteuses de changements

Les 14 projets qui seront mis en œuvre un peu partout au Canada contribueront à réduire notre empreinte environnementale et à créer une économie plus concurrentielle

RICHMOND, BC, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie la mise au point de technologies propres qui peuvent nous aider à réduire la pollution, à bâtir des communautés plus saines et à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé que Technologies du développement durable Canada (TDDC) investissait 46,3 millions de dollars dans 14 entreprises en démarrage canadiennes de tout le pays mettant de l'avant des innovations qui contribueront à appuyer la lutte contre les changements climatiques, la création de nouveaux débouchés et l'édification d'un avenir plus durable.

Le ministre Bains a fait cette annonce alors qu'il visitait RecycleSmart Solutions (anglais). L'entreprise obtient 1,68 million de dollars pour un projet visant à réduire les distances parcourues par les camions de collecte d'ordures et la quantité d'ordures destinées aux lieux d'enfouissement.

RecycleSmart fabrique et installe dans les poubelles des capteurs intelligents qui fournissent des renseignements sur leur contenu et leur degré de contamination. Cette information aide à réduire les collectes non nécessaires et permet aux entreprises de gestion des déchets de réduire la quantité d'ordures destinées aux lieux d'enfouissement.

Les 14 projets annoncés aujourd'hui bénéficient d'un financement et du soutien de TDDC, une fondation qui aide les entrepreneurs canadiens à accélérer la conception et la mise en œuvre de solutions de technologies propres concurrentielles à l'échelle mondiale.

Les investissements en technologies propres s'inscrivent dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada, une stratégie pluriannuelle qui vise à établir le Canada en tant que chef de file mondial dans le domaine de l'innovation et à créer dans l'ensemble du pays des emplois de qualité pour la classe moyenne.

« Les projets annoncés aujourd'hui contribueront à faire avancer le genre de solutions de technologies propres novatrices dont nous avons besoin dans la lutte contre les changements climatiques. Nos investissements dans le secteur des technologies propres aident non seulement à réduire l'empreinte environnementale du Canada, mais aussi à soutenir les entrepreneurs canadiens innovateurs dans leurs efforts pour commercialiser à l'échelle mondiale leurs technologies propres. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« Les entrepreneurs canadiens du secteur des technologies propres travaillent à résoudre des problèmes qui touchent toutes les régions et tous les secteurs du pays. Je n'ai jamais été aussi confiante face à l'avenir. TDDC s'engage plus que jamais à aider les entreprises à accélérer le déroulement de leurs projets de technologies propres, et ce à toutes les étapes : de la conception à l'expansion. »

- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

« Le soutien offert par TDDC vient à point nommé et nous permettra d'accélérer la croissance de RecycleSmart en redonnant un élan à notre programme de mise au point d'une technologie de détection. Nous sommes honorés de recevoir cet investissement qui accroîtra la vitesse à laquelle RecycleSmart pourra passer de l'étape de la recherche-développement à l'étape de la commercialisation au cours des deux prochaines années. »

- La directrice générale de RecycleSmart, Jaclyn McPhadden

Le Canada se classe au premier rang des pays du G20 pour ce qui est de l'innovation en matière de technologies propres. En janvier 2019, 12 entreprises canadiennes se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 (anglais).

se classe au premier rang des pays du G20 pour ce qui est de l'innovation en matière de technologies propres. En janvier 2019, 12 entreprises canadiennes se sont classées au palmarès Global Cleantech 100 (anglais). Le marché des technologies propres devrait dépasser la barre des 2,5 billions de dollars d'ici 2022.

À l'heure actuelle, le secteur des technologies propres emploie plus de 180 000 Canadiens. Il s'agit de bons emplois bien rémunérés, qui contribuent à réduire notre empreinte environnementale et nous aident à atteindre nos objectifs en matière de changements climatiques.

Technologies du développement durable Canada est une fondation sans lien de dépendance créée par le gouvernement du Canada pour soutenir les entreprises canadiennes qui, par leurs travaux de conception et de démonstration de nouvelles technologies visant à résoudre certains de nos problèmes environnementaux les plus pressants, ont le potentiel de devenir des chefs de file.

Les entreprises de technologies propres peuvent passer par le Carrefour de la croissance propre pour bénéficier des conseils d'une équipe d'experts de tout le gouvernement. Le Carrefour constitue un guichet unique et convivial pour se procurer des renseignements sur les programmes et services qui touchent les technologies propres.

