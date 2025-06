Le ministre André Lamontagne compte élargir les possibilités d'activités agrotouristiques en zone agricole

QUÉBEC, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, réitère sa volonté d'accroître le rayonnement des activités agrotouristiques en zone agricole, pour une plus grande proximité entre ceux qui produisent et ceux qui consomment.

Le gouvernement du Québec reconnaît l'importance de l'agrotourisme comme vitrine du monde agricole. Il s'agit d'un moyen privilégié pour faire découvrir les multiples facettes de l'agriculture à la population et aux touristes tout en donnant la possibilité aux fermes d'offrir des activités complémentaires à leur activité principale, soit la production agricole.

Le 25 mars dernier, le projet de loi no 86, Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité, a été sanctionné. Dans le cadre de sa mise en œuvre, le gouvernement présentera cet automne un premier projet de règlement visant à appuyer les orientations données lors de l'étude de cette loi. Il est notamment prévu d'élargir l'encadrement des activités agrotouristiques et d'en accroitre les possibilités, dans un contexte où la meilleure façon de protéger le territoire est de l'occuper par des activités agricoles viables et prospères.

Dans un deuxième temps, avec le souci d'une meilleure efficacité et d'une plus grande agilité, le gouvernement compte permettre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) d'imposer des sanctions administratives pécuniaires pour les activités menées en contravention avec la Loi.

Citation

« Les modèles agricoles et les types de projets de ferme sont de plus en plus diversifiés. L'agriculture évolue. Les fermes spécialisées côtoient l'agriculture de proximité. Les entrepreneurs agricoles proposent des activités complémentaires telles que de l'autocueillette, des repas à la ferme ou d'autres services contribuant à rentabiliser et à pérenniser l'exploitation agricole. Les activités d'agrotourisme nous invitent à découvrir de nouvelles destinations au Québec. Votre gouvernement poursuivra ses travaux afin de donner un meilleur accès aux activités complémentaires à l'agriculture, contribuant ainsi à la vitalité de nos entreprises agricoles et de nos régions. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Rappelons que l'agrotourisme se définit comme une activité touristique complémentaire à l'agriculture qui est exercée dans une exploitation agricole et qui met en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes en vue de leur permettre de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa production par l'accueil et l'information que leur réserve leur hôte.

Le Québec peut compter sur 1 700 producteurs agricoles et artisans transformateurs offrant des activités touristiques[1]. Il est également possible de parcourir une cinquantaine de routes ou de circuits touristiques ou de visiter l'un des 120 festivals ou événements gourmands pour découvrir le terroir et la gastronomie québécoise.

Liens connexes

Loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité

Consultation nationale sur le territoire et les activités agricoles | Gouvernement du Québec

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]