Le Ministère mobilise ses partenaires pour identifier les priorités d'intervention sur la route 169 à Saint-Félicien

SAINT-FÉLICIEN, QC, le 17 mars 2025 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, annoncent la mise sur pied d'un groupe de travail qui aura pour mandat de prioriser les interventions de sécurisation du tronçon de la route 169 situé entre l'entrée sud de la ville et le boulevard Hamel, à Saint-Félicien.

Cette équipe multidisciplinaire, composée de représentants du Ministère, de la Ville de Saint-Félicien et de la MRC du Domaine-du-Roy, a pour objectif de déposer un plan concerté et sur mesure d'ici l'automne. Ces travaux conjoints permettront de tenir compte des projets de développement sur le territoire dès le début de la démarche, quelle que soit la juridiction, et d'en préciser l'échéancier. Ainsi, le Ministère sera en mesure de déployer les efforts d'amélioration du réseau au bon endroit et au bon moment en assurant la sécurité des usagers de la route 169.

Citations

« La sécurité des usagers de la route est une priorité pour notre gouvernement. Comme la Vision Zéro de notre Plan d'action en sécurité routière 2023-2028 le précise, notre objectif est de réduire les accidents graves et les décès. Avec cette démarche rassembleuse, nous nous mettons tous au service des meilleures solutions possibles adaptées aux préoccupations du milieu, une autre démonstration de notre détermination à rendre notre réseau routier plus sécuritaire à la grandeur du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le fait de réunir les partenaires locaux dans un processus intensif d'analyse permettra de bien cibler les actions de sécurisation dans un secteur en plein développement. Nous avons entendu les citoyens, concernant leurs préoccupations quant à l'aménagement d'un carrefour giratoire, et les actions à venir viendront les rassurer. Le groupe de travail a pour objectif d'établir un plan de match clair et de prioriser les prochaines interventions dans ce secteur stratégique de Saint-Félicien. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La sécurisation de la route 169 à Saint-Félicien est une priorité pour notre communauté. Je salue la création de ce groupe de travail qui permettra d'identifier des solutions concrètes et adaptées aux réalités du terrain. En collaborant étroitement avec les partenaires locaux, nous assurons un développement sécuritaire pour les usagers et les citoyens de ce secteur. Je suivrai de près les travaux pour que cette démarche mène à des actions durables pour les utilisateurs de la route 169. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Cette mobilisation marque un tournant décisif dans ce dossier. Je suis convaincu que cette démarche collaborative nous permettra d'identifier rapidement les solutions à la fois les plus sécuritaires et les mieux adaptées aux besoins de la communauté dans son ensemble. »

Luc Gibbons, maire de Saint-Félicien

« La sécurité des citoyens est au cœur de nos préoccupations. La mise en place de ce groupe de travail représente une avancée importante pour identifier les actions nécessaires à l'amélioration de la circulation sur cet axe stratégique de la route 169, tout en demeurant à l'écoute de la communauté. Nous sommes fiers de contribuer à cette démarche concertée, qui vise à assurer un réseau routier plus sûr et mieux adapté aux réalités de notre territoire. »

Yanick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy

Faits saillants

Rappelons qu'en 2021, une entente de collaboration a été signée avec la Ville afin de réaliser les études d'avant-projet pour l'aménagement d'un carrefour giratoire à l'entrée sud de Saint-Félicien.

Selon cette entente, le Ministère est responsable de l'exécution des activités préparatoires telles que, l'avant-projet préliminaire, l'avant-projet définitif, les plans et devis d'avant-projet, les études pédologiques et géotechniques ainsi que les études des caractérisations environnementales des sols et des milieux naturels.

