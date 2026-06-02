Le ministère de la Justice lance l'appel de candidatures pour le Prix de la justice

QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de la Justice lance aujourd'hui l'appel de candidatures public pour l'édition 2025 du Prix de la justice du Québec. Ce prix vise à reconnaître la contribution exceptionnelle d'une personne dont l'action a permis de rendre la justice plus accessible, plus humaine et de meilleure qualité.

Les organisations ainsi que l'ensemble de la population sont invitées à soumettre des candidatures d'ici le 30 septembre 2026.

Toute personne ayant œuvré, au cours de sa carrière ou de façon ponctuelle, à la promotion des valeurs fondamentales de la justice, soit l'universalité, l'accessibilité et la qualité, est admissible au prix.

Sur la recommandation d'un jury de sélection composé de cinq membres et présidé par le ou la juge en chef du Québec, le ministre de la Justice et procureur général du Québec désignera la personne lauréate. Cette dernière recevra la médaille du Prix de la justice lors d'une cérémonie officielle tenue à l'Assemblée nationale du Québec.

À propos du Prix de la justice

Depuis sa création, le 4 juin 1990, le Prix de la justice du Québec a souligné l'apport exceptionnel de 31 personnalités québécoises (12 femmes et 19 hommes) ayant participé de manière significative à l'évolution du système de justice.

Lors de la dernière cérémonie, M. Alain Roy a reçu le Prix de la justice du Québec 2024. Ses travaux en droit de la famille et son rôle dans les réformes récentes ont contribué de façon importante à moderniser le droit et à l'adapter aux réalités des familles d'aujourd'hui.

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Les personnes et les organismes souhaitant proposer des candidatures sont invités à visiter la page Web suivante : Prix de la justice du Québec | Gouvernement du Québec.

SOURCE Ministère de la Justice

Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]