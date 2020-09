Le ministère de la Justice du Québec met en garde la population contre des tentatives d'hameçonnage par courriel

QUÉBEC, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Justice du Québec souhaite mettre en garde la population contre des courriels frauduleux semblant porter la signature de certains services de la Direction générale des registres et de la certification du Ministère.

Ces courriels n'émanent pas du ministère de la Justice et constituent une tentative d'hameçonnage. Le Ministère demande aux citoyens et citoyennes qui reçoivent un tel message électronique de n'ouvrir aucune pièce jointe, de ne transmettre aucune information personnelle et de supprimer le courriel.

Le ministère de la Justice rappelle aux citoyens et citoyennes qu'il est important de vérifier l'adresse courriel de l'expéditeur sans se fier uniquement au nom affiché par l'outil de messagerie utilisé.

Les citoyens et citoyennes victimes d'une tentative d'hameçonnage peuvent contacter :

leur service de police local;

la Sûreté du Québec (310-4141);

le Centre antifraude du Canada (1 888 495-8501).

Les citoyens et citoyennes peuvent également en aviser le ministère de la Justice (1 866 536-5140, option 4).

SOURCE Ministère de la Justice

Renseignements: Source : Direction des communications, Ministère de la Justice du Québec, 418 644-3947, poste 20932

