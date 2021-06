Le code des pratiques responsables en matière de publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants (le Code) sera appliqué par Normes de la publicité Canada, qui verra à la mise sur pied d'un service de précontrôle en vertu du Code et d'un mécanisme d'évaluation de la conformité et de dépôt de plaintes. Le code et le guide nouveaux régiront toutes les publicités sur les aliments et les boissons au Canada, quel que soit le média par l'entremise duquel elles sont diffusées. Ils s'arriment aux dernières recommandations de Santé Canada, publiées en décembre 2018, ou vont au-delà.

« Le milieu collabore avec le gouvernement fédéral et un éventail de parties prenantes depuis deux ans pour atteindre leur objectif commun de définir un régime exhaustif et exécutable qui viendrait encadrer la publicité au Canada afin de protéger la jeunesse », a indiqué Ron Lund, président et chef de la direction de l'Association canadienne des annonceurs. « C'est avec grande satisfaction que j'annonce que quatre associations sectorielles d'importance s'engagent à adopter ce nouveau code qui les aidera à respecter l'une de leurs grandes priorités et qui fait fond sur les travaux fondamentaux de Santé Canada. »

« Le milieu s'est toujours montré en faveur des objectifs du gouvernement à cet égard. Nous tirons une grande fierté de ce jalon envers la mise sur pied d'une norme nationale », a ajouté M. Lund.

Le code de publicité sur les aliments et les boissons est appuyé par une coalition de chefs de file du secteur qui se tiennent prêts à le mettre en œuvre et à exiger son respect par leurs membres d'ici l'été 2023.

Pour en savoir plus :

Le code des pratiques responsables en matière de publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants (version française sur demande)

Le guide des pratiques responsables en matière de publicité sur les aliments et les boissons destinée aux enfants (version française sur demande)

Vous trouverez des précisions sur la façon dont sera appliqué le code, y compris le service de précontrôle et le mécanisme de signalement, dans ce document d'information de Normes de la publicité Canada

L'Association canadienne des annonceurs

L'Association canadienne des annonceurs (ACA) est l'indispensable défenseur des annonceurs canadiens. À ce titre, elle s'impose comme leader d'opinion et fidèle adepte d'un marché à la fois transparent et responsable. Association nationale à but non lucratif, celle-ci parle au nom de plus de 200 entreprises et divisions. www.acaweb.ca

L'Association canadienne des boissons

L'Association canadienne des boissons (ACB) est la voix nationale de l'industrie des boissons rafraîchissantes - des entreprises qui fabriquent, embouteillent et distribuent la majorité des boissons non alcoolisées et non laitières sur le marché canadien. Les membres de l'ACB emploient 20 000 Canadiens dans plus de 200 usines, centres de distribution et bureaux situés dans chaque province, et sont des chefs de file de l'industrie dans les domaines du marketing responsable, de l'éducation sur les calories et de la gestion environnementale.

Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada

Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada (PASC) est le porte-parole des principaux fabricants canadiens de produits alimentaires, de santé et de consommation. Notre industrie emploie plus de gens que tout autre secteur manufacturier au Canada, dans des entreprises de toutes tailles qui fabriquent et distribuent des produits sûrs et de haute qualité pour promouvoir la santé de nos foyers, de nos collectivités et du Canada tout entier.

Restaurants Canada

Restaurants Canada est une association nationale sans but lucratif qui aide l'industrie dynamique et diversifiée des services alimentaires canadiens à réaliser son plein potentiel au moyen de programmes, d'études, de représentation, de ressources et d'événements à l'intention de ses membres. Avant le début de la pandémie de COVID-19, le secteur canadien des services alimentaires était une industrie au chiffre d'affaires annuel de 95 milliards de dollars qui employait directement 1,2 million de travailleurs, était la principale source de premiers emplois au Canada et servait 22 millions de clients chaque jour dans toutes les régions du pays. Depuis, l'industrie a perdu des centaines de milliers d'emplois et des milliards de dollars de chiffre d'affaires en raison des impacts de la COVID-19.

