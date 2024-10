« Ces résultats montrent que le secteur des boissons progresse dans la bonne direction, affirme Krista Scaldwell, présidente de l'Association canadienne des boissons. Nos membres sont à l'écoute des Canadiens et livrent des produits qui répondent à leur mode de vie et à leurs besoins environnementaux. Nous sommes ravis de cette nouvelle et nous restons déterminés à continuer sur cette lancée en vue de 2025. »

Les systèmes de consigne continuent de bénéficier d'un fort soutien au pays : les trois quarts des Canadiens sont plus enclins à recycler ou à se débarrasser des contenants de boisson de façon responsable s'ils disposent d'un système de consigne. L'harmonisation des systèmes de recyclage est également une priorité : 90 % des Canadiens qui ont actuellement accès à un système de consigne estiment que les provinces devraient collaborer afin d'assurer une cohérence dans l'ensemble du pays, et 80 % estiment que le gouvernement fédéral devrait organiser un système de consigne pancanadien.

Le sondage Ipsos indique également que les déchets de plastique préoccupent toujours les Canadiens : quelque 83 % des personnes interrogées se soucient de l'élimination inadéquate du plastique. Malgré ces préoccupations, le plastique demeure une option d'emballage populaire : près de 73 % des Canadiens utilisent régulièrement des contenants de plastique en raison de leur recyclabilité et de leur commodité. Le secteur des boissons continue d'investir dans des programmes de recyclage au Canada. Selon le Réseau canadien de recyclage des contenants de boisson, les systèmes de consigne au pays ont récupéré plus de 74 % de tous les contenants de boisson en plastique en 2022.

L'Association canadienne des boissons s'engage à travailler de concert avec ses membres à la mise sur pied d'initiatives proactives dans le but de proposer des choix équilibrés et durables aux consommateurs

Pour en savoir plus à ce sujet, visitez le site associationcanadiennedesboissons.ca.

