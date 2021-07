LAC-MÉGANTIC, QC, le 6 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec et la Ville de Lac-Mégantic inaugurent le microréseau électrique situé dans le nouveau centre-ville de Lac-Mégantic.

À la suite de la tragédie ferroviaire de 2013, la Ville de Lac-Mégantic s'est tournée vers l'avenir et a choisi de reconstruire son centre-ville en se donnant l'objectif de devenir un leader de la transition énergétique. Fruit d'un travail de collaboration entrepris en 2018 par la Ville et Hydro-Québec, le microréseau se veut un laboratoire vivant réunissant les technologies énergétiques de l'avenir.

Bien que relié au réseau principal d'Hydro-Québec, le microréseau est muni de panneaux solaires répartis entre six bâtiments et reliés à des batteries de stockage dont une EVLO de grande capacité. Ces équipements permettent d'alimenter le centre-ville pendant plusieurs heures en cas de pannes. Le microréseau peut aussi emmagasiner l'énergie qu'il produit en surplus pour l'injecter dans le réseau d'Hydro-Québec. De plus, des composants de domotique installés dans plusieurs bâtiments du centre-ville, tant résidentiels et commerciaux qu'institutionnels, afin que les occupants puissent optimiser l'impact du microréseau sur leur confort et ultimement réduire leur consommation d'énergie.

Le microréseau permettra à Hydro-Québec de s'approprier les technologies de l'avenir qui lui serviront notamment à atteindre son objectif de décarboner ses réseaux autonomes, qui ne sont pas reliés à son réseau principal.

« Lac-Mégantic veut contribuer à la transition énergétique du Québec. Nous avons vécu ici une tragédie environnementale sans précédent, causée entre autres par l'utilisation des énergies fossiles. Il nous fallait reconstruire en mieux, rebondir plus loin. Nous tourner vers les énergies renouvelables et l'innovation est rapidement apparu comme une vision structurante et inspirante pour notre relance. Nous sommes fiers de participer à ce grand projet technologique et social. » - Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic

« Le déploiement de diverses solutions énergétiques propres et renouvelables au sein du nouveau centre-ville de Lac-Mégantic est un symbole fort. Grâce à l'ouverture et à la participation des Méganticois et Méganticoises, nous allons collectivement améliorer notre connaissance de ces technologies que nous pourrons par la suite déployer ailleurs sur le territoire du Québec afin d'y réduire les émissions de GES. » - Sophie Brochu, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

« Cette nouvelle vision d'un centre-ville reconstruit selon les technologies les plus avancées en matière d'énergie contribuera à diminuer notre empreinte carbone tout en assurant un avenir énergétique durable pour les générations futures. Ce projet innovant s'inscrit parfaitement dans la transition énergétique ; il nous permettra de gérer intelligemment notre consommation et ainsi nous assurer une efficacité énergétique optimale. » - Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec.

« Ce que nous sommes parvenus à accomplir en partenariat avec la communauté et nos clients de Lac-Mégantic nous remplit de fierté. Sur le plan technologique, l'expertise que nous acquérons grâce à ce microréseau profitera un jour à l'ensemble de notre clientèle et nous permettra de décarboner nos réseaux autonomes éloignés qui sont présentement dépendants des combustibles fossiles » - Éric Filion, vice-président exécutif - Distribution, approvisionnement et services partagés

« Ce projet de réseau intelligent place Lac-Mégantic au cœur de la transition du Canada vers un avenir énergétique propre », a déclaré l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. « La ville est un laboratoire vivant, où nous mettons à l'essai de nouveaux concepts et de nouvelles technologies. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir ce projet novateur, car il ouvre la voie à un avenir plus vert, propulsé par l'électricité propre. » Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

Le microréseau en chiffres :

Près de 30 bâtiments interreliés

Environ 2 200 panneaux solaires pour produire de l'électricité (près de 800 kW de puissance installée)

Batteries pouvant stocker 700 kWh d'énergie

Borne de recharge pour véhicules électriques (240 V)

Domotique dans quelques appartements

Vitrine technologique (exposition intérieure avec borne interactive, parcours d'interprétation extérieur, pavillon du microréseau actuellement en construction)

Plus d'information sur le fonctionnement d'un microréseau : https://youtu.be/7xtgvi3Qrfo

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Hydro-Québec : Cendrix Bouchard, Tél., 514 289-5005 ; Ville de Lac-Mégantic : Karine Dubé, Responsable du service des communications, Tél. : 819 583-2394, poste 2260

Liens connexes

https://www.hydroquebec.com/