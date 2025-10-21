Région de la capitale nationale (Canada)

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.

Édifice de l'Ouest Colline du Parlement

Le premier ministre participera à la période de questions.

Édifice de l'Ouest Colline du Parlement

Le premier ministre prononcera une allocution sur le plan du Canada pour bâtir une économie plus forte, en prévision du Budget 2025.



