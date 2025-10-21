Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
21 oct, 2025, 18:36 ET
OTTAWA, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Région de la capitale nationale (Canada)
|
|
|
10 h 00
|
Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.
|
|
|
|
Édifice de l'Ouest
|
|
|
14 h 15
|
Le premier ministre participera à la période de questions.
|
|
|
|
Édifice de l'Ouest
|
|
|
19 h 30
|
Le premier ministre prononcera une allocution sur le plan du Canada pour bâtir une économie plus forte, en prévision du Budget 2025.
|
|
|
|
Notes à l'intention des médias :
