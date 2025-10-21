Le mercredi 22 octobre 2025 English

21 oct, 2025, 18:36 ET

OTTAWA, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



10 h 00

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.




Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement



14 h 15

Le premier ministre participera à la période de questions.




Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement



19 h 30

Le premier ministre prononcera une allocution sur le plan du Canada pour bâtir une économie plus forte, en prévision du Budget 2025.




Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 18 h 45.

