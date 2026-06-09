Le mercredi 10 juin 2026

English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

09 juin, 2026, 17:00 ET

OTTAWA, ON, le 9 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


10 h 00

Le premier ministre participera à la réunion du caucus national.



Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement


13 h 00

Le premier ministre présidera une réunion avec les premiers ministres des
provinces et des territoires.



Réunion virtuelle, fermée aux médias

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca 

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada