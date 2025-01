Le MELCCFP ordonne la réhabilitation d'une partie de l'ancienne sablière Thouin à L'Assomption dans la région de Lanaudière

REPENTIGNY, QC, le 13 janv. 2025 /CNW/ - Le ministère l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs prend une ordonnance à l'égard des entreprises 9115-8378 Québec inc. et 9116-4327 Québec inc., toutes deux propriétaires de l'ancienne sablière Thouin. Cette ordonnance les contraint à procéder à la réhabilitation d'une partie des lots 3 932 220 et 3 932 229, situés à L'Assomption, dans la région de Lanaudière.

Rappelons que, dans les années 1960, des huiles et des boues huileuses sont été déversées sur une partie desdits lots. Certains travaux de caractérisation et de traitement des sols avaient été réalisés dans les années 1990. Toutefois, des études de caractérisation réalisées entre 2015 et 2024 ont conclu qu'il y avait toujours présence de contamination des sols, de l'eau souterraine, de l'eau de surface et des sédiments sur le site.

Le Ministère a mandaté une firme pour effectuer des travaux de nettoyage des fossés sur le site entre novembre 2020 et octobre 2021. Après nettoyage, l'analyse des échantillons prélevés dans le fond des fossés révèle qu'une partie de ceux-ci contiennent encore des contaminants.

Dans ce contexte, le recours à l'ordonnance en vertu de l'article 31.43 de la Loi sur la qualité de l'environnement a été privilégié pour la partie contaminée de ces lots, et le Ministère n'écartera aucun recours pour la faire respecter.

Faits saillants

Le Ministère est impliqué et a réalisé plusieurs interventions dans ce dossier, et ce, depuis 1987.

Le 18 mars 2024, un préavis à l'ordonnance a été notifié dans ce dossier afin d'informer les entreprises que le ministre entendait leur ordonner de réhabiliter le site. Les entreprises ont présenté leurs observations en avril 2024. Après avoir procédé à une analyse sérieuse de ces observations, le ministre a statué qu'il y avait lieu de prendre l'ordonnance.

Liens connexes

Pour prendre connaissance de l'ordonnance no 728 :

www.registres.environnement.gouv.qc.ca/ordonnances/index.htm

Pour consulter le registre des condamnations pénales :

www.registres.environnement.gouv.qc.ca/condamnations/recherche.asp

Source et information :

Frédéric Fournier

Conseiller en communication

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Courriel : [email protected]

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs