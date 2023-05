Le MELCCFP évalue les suites de l'événement impliquant l'émission de trioxyde de soufre à la Fonderie Horne

ROUYN-NORANDA, QC, le 23 mai 2023 /CNW/ - À la suite de l'émission de trioxyde de soufre (SO 3 ) survenue le 22 mai dernier en avant-midi à la Fonderie Horne, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) s'affaire à déterminer si l'entreprise a respecté la législation environnementale applicable ainsi que son autorisation ministérielle. Advenant que des manquements soient constatés, le Ministère s'assurera d'y donner suite conformément à sa directive sur le traitement des manquements à la législation environnementale.

Selon les premières informations transmises au Ministère, une défaillance d'équipement pendant une quinzaine de minutes, serait à l'origine de la fuite. À noter que le trioxyde de soufre (SO 3 ) est un composé formé par oxydation du SO 2 (dioxyde de soufre) dans une étape de traitement des émissions atmosphériques de la Fonderie Horne. Lors de l'événement, l'usine aurait immédiatement été mise à l'arrêt et un périmètre de sécurité a été déployé pour les employés de l'usine. Le Ministère est en contact avec l'entreprise afin de comprendre les circonstances précises de ces émanations.

La Direction de la Santé publique, le ministère de la Sécurité publique et la Ville de Rouyn-Noranda ont été avisés de la situation.

Liens connexes :

Pour consulter la directive sur le traitement des manquements à la législation environnementale : Directive sur le traitement des manquements à la législation environnementale (gouv.qc.ca)

Les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l'environnement au moyen du formulaire de plainte à caractère environnemental disponible sur le Web : www.environnement.gouv.qc.ca/formulaires/plainte/form.asp.

Il est aussi possible de rapporter tout événement requérant une intervention rapide ou immédiate au service d'Urgence-Environnement en composant le 1 866 694-5454.

