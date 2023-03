PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS, QC, le 16 mars 2023 /CNW/ - La Société Immobilière du Massif de Charlevoix dévoile son nouveau projet d'appartement-hôtel nommé Le Camp de Base - Secteur Grande Pointe. Grâce à un investissement de plus de 40 millions de dollars, ce projet immobilier au pied de la montagne proposera une expérience résidentielle ski-in/ski-out ainsi que plusieurs services hôteliers, comprenant notamment une piscine extérieure. Une parfaite combinaison de vie en pleine nature et de la pratique d'activités extérieures quatre saisons.

Courtoisie: Le Massif de Charlevoix (Groupe CNW/Le Massif de Charlevoix)

Demeurer à la montagne, à même les pistes de sports de glisse et de vélo, respirer l'air frais, admirer le fleuve Saint-Laurent tout en étant à proximité du village de Petite-Rivière-Saint-François sera un rêve devenu réalité. La livraison des premières unités est prévue pour l'automne 2025.

« Il s'agit d'un nouveau mode de vie qui s'offre aux futurs propriétaires tout en répondant à une formule d'hébergement demandée par la clientèle. Constituant un choix attrayant pour les visites de courte durée, Le Camp de base donnera l'impression à ses hôtes de séjourner à la maison tout en ayant accès à un service hôtelier de qualité. Avec son positionnement situé au pied des pistes de ski, devant la remontée mécanique Grande-Pointe, à quelques pas de la télécabine et du Club Med Québec Charlevoix, le projet offre une nouvelle option d'hébergement au cœur de la nature tout en étant complémentaire à l'offre actuelle», témoigne Charles-Antoine Choquette, vice-président au développement immobilier, Groupe Le Massif.

Aménagées dans un complexe résidentiel sur quatre étages, les 118 chambres et suites sont d'une superficie allant de 409 à 678 pieds carrés. Plusieurs unités seront équipées d'un balcon. Les premières unités seront mises en vente dès l'été 2023 avec un prix de départ fixé à 300 000 $.

Une ambiance carte postale

Le Camp de base est un projet immobilier à vocation multi-usages qui deviendra le point de rassemblement où toutes les activités de la montagne convergeront, et ce, toute l'année. La singularité du projet réside avec son offre de commodités et des aires communes intérieures et extérieures en lien avec la pratique des activités à la montagne, le tout dans une perspective de ski-in/ski-out. Annexés au chalet de ski de la base, un espace de restauration et une salle multifonctions seront aménagés. Plusieurs services seront disponibles, dont une salle d'entrainement, une piscine et un bain à remous extérieurs donnant sur le fleuve, des modules de jeux extérieurs, un local de ski de même qu'un espace de rangement à vélos. Le nouveau complexe immobilier offrira un accès direct aux pistes de vélo de montagne et aux sentiers pédestres.

« Le Camp de base aspire à être une station qui cultive l'art de vivre montagnard. Du lever au coucher du soleil, les invités et invitées seront charmés par une ambiance conviviale et réconfortante au cœur d'un environnement porté par la beauté du décor », ajoute M. Choquette.

À propos du Massif de Charlevoix

Le Massif de Charlevoix est une destination récréotouristique quatre saisons, un terrain de jeu spectaculaire niché entre fleuve et montagnes où convergent des activités de plein air pour tous, une gastronomie locale et des lieux d'hébergement inédits.

Terre d'accueil du tout premier village montagne Club Med en Amérique du Nord, un leader mondial de vacances en montagne tout compris, Le Massif de Charlevoix est un lieu sans prétention. Un environnement idéal pour un séjour loin du béton.

