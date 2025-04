PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS, QC, le 3 avril 2025 /CNW/ - Dès l'hiver 2025-26, les détenteurs et détentrices d'une Ikon Pass pourront dévaler les pentes du Massif de Charlevoix et découvrir son offre unique tandis que les abonnés•es illimités de la destination charlevoisienne auront la possibilité de se procurer une Ikon Base Pass à tarif réduit.

Logo de IKON (Groupe CNW/Le Massif de Charlevoix)

Le Massif de Charlevoix rejoint ainsi un prestigieux réseau de plus de 60 destinations de montagnes emblématiques réparties aux quatre coins de la planète, dont 8 au Canada incluant notamment Tremblant au Québec et Blue Mountain en Ontario. Ce partenariat permet d'accueillir une communauté d'adeptes de ski et de planche à neige provenant de l'Amérique du Nord et du Sud, de l'Europe, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Japon.

« L'équipe du Massif de Charlevoix est fière d'ouvrir son domaine skiable aux détenteurs•trices de l'Ikon Pass qui pourront découvrir le Québec, les richesses de la région de Charlevoix, l'abondance de nos précipitations naturelles, nos panoramas incomparables sur le fleuve Saint-Laurent et la joie de vivre des adeptes locaux », mentionne Charles-Antoine Choquette, vice-président directeur général de Groupe Le Massif. « Depuis sa création à l'époque des remontées en autobus scolaires jusqu'à son évolution en une destination quatre saisons proposant un vaste éventail d'hébergements sur site, dont le premier village de montagne Club Med en Amérique du Nord, Le Massif de Charlevoix est un véritable emblème d'authenticité et d'excellence. Des gens de partout sur la planète y viennent pour vivre une expérience unique et mémorable. C'est dans cet esprit que nous partagerons la magie de notre destination avec la communauté Ikon », conclue-t-il.

Une entente avantageuse pour les abonnés•es du Massif de Charlevoix

Les personnes se procurant un abonnement de saison illimité 2025-26 du Massif de Charlevoix peuvent obtenir une Ikon Base Pass à tarif réduit d'ici le 11 décembre 2025. Elles ont ainsi accès à plus de 50 destinations, dont 14 sur une base illimitée et jusqu'à 5 jours dans 39 destinations (selon certaines conditions et restrictions). La prévente fidélité d'abonnements de saison 2025-26 du Massif de Charlevoix, ciblant les abonnés•es 2024-25 ainsi que les détenteurs•trices d'un produit montagne 2023-25, est actuellement en cours et se termine le 18 avril. Une seconde phase de prévente aura lieu à l'automne.

Pour connaître les produits et tarifs Ikon Pass, visitez https://www.ikonpass.com/fr/shop-passes.

SOURCE Le Massif de Charlevoix

Source et renseignements : Isabelle Vallée, Cheffe, relations publiques et communications, Le Massif de Charlevoix, 418 632-5876, poste 4004 / [email protected]