Le mardi 9 juin 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

08 juin, 2026, 18:44 ET

OTTAWA, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)


10 h 00           

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement


12 h 25           

Le premier ministre prononcera une allocution à l'occasion de la cérémonie du lever du drapeau de la Fierté sur la Colline du Parlement.



Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

14 h 15           

Le premier ministre participera à la période de questions.



Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/en/media

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