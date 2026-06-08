Le mardi 9 juin 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
08 juin, 2026, 18:44 ET
OTTAWA, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Région de la capitale nationale (Canada)
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10 h 00
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Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
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Édifice de l'Ouest
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Colline du Parlement
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12 h 25
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Le premier ministre prononcera une allocution à l'occasion de la cérémonie du lever du drapeau de la Fierté sur la Colline du Parlement.
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Notes à l'intention des médias :
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14 h 15
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Le premier ministre participera à la période de questions.
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Édifice de l'Ouest
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Colline du Parlement
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/en/media
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