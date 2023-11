Le Marché des fêtes de l'UQAM est de retour!

MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - À la suite du succès de la première édition, en 2022, le Bureau des diplômés relance le Marché des fêtes de l'UQAM. Celui-ci aura lieu les mercredi 6 et jeudi 7 décembre prochain dans l'agora du pavillon Judith-Jasmin.

Un rendez-vous incontournable

Créations originales, produits faits main et gourmandises, le Marché des fêtes de l'UQAM offre une foule d'idées cadeaux pour tous les budgets. L'événement favorise aussi l'achat local en encourageant les personnes diplômées de l'UQAM qui ont démarré une entreprise ici, au Québec !

Que ce soit entre deux cours, sur l'heure du lunch ou sur le chemin du retour à la maison, tant les membres de la communauté universitaire que la population montréalaise sont invités à venir découvrir les talents uqamiens, en se laissant porter par la vibrante énergie du campus.

Des exposants à découvrir

Les éditions AppLit

Lora Boisvert

Baccalauréat en communication (création médias - médias interactifs), 2021

Auteure jeunesse, Lora a cofondé les Éditions AppLit en 2022 avec Carolyn, sa complice d'écriture depuis l'âge de 13 ans.

Elles ont su combiner littérature et technologie dans une application mobile comprenant des compléments interactifs et immersifs au livre papier où visuels en 360°, énigmes et réalité augmentée se côtoient pour créer un contenu novateur. Au centre de leur mission : entretenir le plaisir de lire.

Ferme apicole Levac Joubert

Julien Levac Joubert

Baccalauréat en communication, politique et société, 2015

Grâce à ses milliers d'abeilles et aux cultures environnantes de ses sites d'élevage à Saint-Mathieu-de-Beloeil, la ferme de Julien et de son associée Brigitte propose depuis 2018 des produits de la ruche récoltés avec le plus grand souci de la santé des abeilles. En plus de l'apiculture, Julien œuvre comme professionnel des communications, tout en poursuivant ses études aux cycles supérieurs en administration publique.

Choco de Léa

Léa Audet

Baccalauréat en histoire, culture et société, 2015

Alliant chimie alimentaire, produits du terroir et particularités du cacao fin, Léa propose des chocolats végétaliens uniques, écoresponsables et de très grande qualité. Sa source « d'anti-inspiration » : chaque fois qu'elle voit quelque chose d'horrible dans le monde, elle essaie d'avoir une incidence encore plus positive dans son entreprise pour contrebalancer dans la mesure de ses capacités.

Son chocolat au lait d'avoine a récemment remporté la médaille d'argent au concours International Chocolate Award.

Maison Azuré

Alexandre Bouhadra

Baccalauréat en administration, 2023

Maison Azuré est née du désir d'Alexandre de créer un lien entre ses racines tunisiennes et son attachement au Québec. Ses foutas tissées à la main incarnent la fusion entre le savoir-faire artisanal tunisien et le design québécois contemporain, tout en privilégiant des pratiques écoresponsables. D'ailleurs, 10 % des bénéfices sont versés à l'Organisation Bleue pour préserver les rivières et lacs du Québec.

Goye artiste céramiste

Stéphanie Goyer-Morin

Baccalauréat en arts visuels et médiatiques, 2009

Stéphanie crée des pièces de porcelaine à la fois décoratives et utilitaires, dont chacune est signée à la main, mettant en évidence le soin qu'elle accorde au processus de fabrication. Inspirée de contes de fées et de gestes qui l'apaisent, la céramiste infuse une dose de magie et d'absurde dans le quotidien à travers des œuvres qui génèrent histoires et émerveillement.

Calypso Éco-savonnerie

Gabrielle Laroche

Maîtrise en études littéraires, 2015

Pour l'artisane Gabrielle derrière les cosmétiques écoresponsables de Calypso, chaque objet fait à la main possède son histoire; chaque instant est une tension constante entre le monde extérieur, sa propre pensée et ses sentiments. Aussi active en francisation auprès des personnes immigrantes et dans le milieu syndical, elle retire une grande fierté de réussir à mener de front toutes ces activités.

La pincée

François Maisonneuve

Baccalauréat en design graphique, 2001

La pincée, c'est une gamme de mélanges d'épices frais et originaux développés instinctivement au fil du temps et dans lesquels les matières brutes de première qualité sont à l'honneur. Aimant créer en fonction de leurs observations, goûts et inspirations, François et son associée Catherine sont fiers de leur entreprise qui est en adéquation avec leurs valeurs, besoins, objectifs personnels et passions.

La Maison Ébène

Sylviane Bodjona

Étudiante au baccalauréat en administration des affaires

Sylviane a fondé La Maison Ébène en 2021 et s'engage depuis pleinement dans sa mission de créer à la main des accessoires uniques pour un intérieur encore plus chaleureux et accueillant. Bougies, tablettes de cire, diffuseurs, sacs réutilisables, chaque produit est méticuleusement conçu en plaçant au cœur de ses préoccupations le bien-être, la santé et le respect de l'environnement.

Certains des marchands seront disponibles pour des entrevues. Merci de transmettre toute demande à la soussignée.

Horaire du Marché des fêtes de l'UQAM

Dates : 6 et 7 décembre 2023

Heures : 11 h à 18 h

Lieu : Agora du pavillon Judith-Jasmin

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Métro Berri-UQAM

L'inauguration du Marché des fêtes aura lieu le mercredi 6 décembre, à 13 h, dans l'agora du pavillon Judith-Jasmin (J) avec à l'honneur une prestation de musique traditionnelle par Guillaume Beaulieu étudiant au baccalauréat en musique.

Le Marché des fêtes de l'UQAM - dont il s'agit de la deuxième édition - est une initiative du Bureau des diplômés de l'UQAM qui vise à faire rayonner la créativité et l'entrepreneuriat des personnes diplômées de l'Université.

SOURCE Université du Québec à Montréal

Renseignements: Source : Frédérique Tremblay-Ouellet, Conseillère en communication, Division des relations avec la presse et événements spéciaux Service des communications, UQAM, 514 978-4799, [email protected]